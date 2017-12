La ministre Chagger annonce la nomination du nouveau commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique







OTTAWA, le 11 déc. 2017 /CNW/ - L'honorable Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre des communes, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mario Dion à titre de nouveau commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique.

La brillante carrière de M. Dion en tant qu'avocat et cadre supérieur au sein de la fonction publique fédérale s'échelonne sur plus de 35 ans. M. Dion a notamment occupé le poste de président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada depuis 2015. Précédemment, il a occupé le poste de commissaire à l'intégrité du secteur public de 2011 à 2014. Il a aussi été président de la Commission nationale des libérations conditionnelles de 2006 à 2009.

Le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique est chargé d'appliquer la Loi sur les conflits d'intérêts et le Code régissant les conflits d'intérêts des députés. Conformément à la Loi sur le Parlement du Canada, toute nomination à ce poste doit être approuvée par la Chambre des communes.

Citation

« Mario Dion a une impressionnante feuille de route en tant que haut fonctionnaire, qui s'étend sur trois décennies et six gouvernements différents. Cela fait de lui un excellent choix pour devenir le prochain commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique du Canada. Je suis convaincue qu'il poursuivra le travail afin de renforcer la responsabilisation et la confiance. »

- L'honorable Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre des communes

Faits en bref

Le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique est un agent indépendant du Parlement nommé en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada pour un mandat de sept ans.

pour un mandat de sept ans. Le commissaire est nommé par le gouverneur en conseil après consultation des chefs de tous les partis reconnus à la Chambre des communes, et après approbation par résolution de la Chambre des communes.

Produit connexe

Biographie - Mario Dion

Originaire de Montréal, M. Dion, maintenant avocat à la retraite, a obtenu un diplôme en droit de l'Université d'Ottawa en 1979. M. Dion a entamé sa carrière juridique en 1980 en tant que conseiller juridique au ministère du Solliciteur général de l'époque. En 1988, il est devenu sous ministre adjoint des Communications, de l'évaluation et de la recherche au Service correctionnel du Canada.

Après avoir travaillé au Service correctionnel du Canada, M. Dion a été nommé sous-ministre adjoint des Services ministériels au ministère de la Justice en 1992, puis sous-ministre associé de ce même ministère en 1995. De 1996 à 1997, il a occupé le poste de sous greffier et de conseiller juridique au Bureau du Conseil privé, où il était chargé de la Législation et planification parlementaire et de l'Appareil gouvernemental puis est retourné au ministère de la Justice à titre de sous-ministre associé.

En 2003, M. Dion a été nommé sous ministre du Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones, où il a mené les efforts en vue de régler 16 000 dossiers de litige en instance et, finalement, l'entente historique conclue en 2006 avec les anciens élèves des pensionnats.

M. Dion a également occupé le poste de président de la Commission nationale des libérations conditionnelles de 2006 à 2009 et, plus récemment, celui de commissaire à l'intégrité du secteur public de 2011 à 2014.

En 2015, M. Dion est nommé au poste de président à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada.

