Jacob Switzer est investi de l'Ordre du Canada







OTTAWA, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, au nom de Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, Son Honneur l'honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante?gouverneure de l'Ontario, a remis l'insigne de Membre de l'Ordre du Canada à M. Jacob Switzer. La cérémonie privée a eu lieu à Toronto (Ontario).

Jacob Switzer, C.M.

Toronto (Ontario)

Jay Switzer est un chef de file exemplaire du milieu canadien de la radiodiffusion. Homme de principes et d'une grande intégrité, il a su forger sa réputation grâce à ses efforts pour créer et diriger diverses entités canadiennes de radiodiffusion, notamment à la tête de CityTV Toronto, ainsi que de nombreuses chaînes de télévision et de radio nationales et locales au sein de CHUM Limited. Au fil de sa carrière, il s'est attaché à rehausser la qualité et la viabilité des médias au Canada, en plus de se faire le champion des productions télévisuelles et des longs métrages canadiens indépendants. Ardent défenseur des nouveaux talents, il est un mentor très apprécié dans l'industrie.

À propos de l'Ordre du Canada

Créé en 1967, l'Ordre du Canada, une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays, reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Près de 7 000 personnes de tous les milieux ont été investies de l'Ordre au cours des 50 dernières années. Leurs contributions sont diverses, mais toutes ont permis d'enrichir la vie d'autrui et reflètent la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (« Ils désirent une patrie meilleure »). Les nominations sont faites par le gouverneur général selon les recommandations du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada. Pour en apprendre davantage sur l'Ordre du Canada, visitez www.gg.ca/distinctions.

