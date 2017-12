Les Subaru se démarquent une fois de plus au palmarès des cotes PREMIER CHOIX SÉCURITÉ 2018 décernées par l'IIHS







Six Subaru ont obtenu d'excellents résultats de l'IIHS, notamment quatre modèles qui ont obtenu la cote PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+ lorsqu'ils sont équipés du système optionnel EyeSight et de phares spécifiques





L'Impreza 2018 a reçu la cote PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+, la seule petite voiture à obtenir la cote supérieure à tous les critères d'évaluation de l'IIHS





La Legacy 2018 a de nouveau reçu la cote PREMIER CHOIX SÉCURITÉ, ce qui en fait le modèle de la catégorie ayant mérité la cote sur la plus longue période, à savoir 13 ans de suite (2006-2018).





La Subaru Forester bat son propre record du petit VUS ayant reçu la cote PCS sur la plus longue période avec un 12e titre consécutif (2007-2018).

MISSISSAUGA, ON, le 11 dec. 2017 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer que six de ses modèles ont reçu d'excellents résultats de la part de l'IIHS (Institute for Highway Safety) au chapitre de la sécurité 2018, y compris quatre cote PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+ (PCS+).

Les Impreza, Legacy, Outback et WRX 2018 ont toutes reçu la cote PCS+ de la part de l'IIHS lorsqu'elles sont équipées de la technologie d'aide à la conduite EyeSight et des phares directionnels à DEL. De plus, les Crosstrek et Forester 2018 ont reçu la cote PREMIER CHOIX SÉCURITÉ (PCS) lorsqu'elles sont équipées de la technologie EyeSight et des phares directionnels à DEL.

Pour son palmarès 2018, l'IIHS a de nouveau haussé les critères d'admissibilité à la cote PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+ par l'ajout d'un nouvel essai de collision avant légèrement décalée côté passager. Lors de ce nouvel essai, identique à l'essai côté conducteur, le quart de la partie avant du véhicule, côté passager, heurte une barrière à 64 km/h (40 mi/h). Cet essai simule ce qui se produit lorsque le coin avant d'un véhicule heurte un autre véhicule ou un obstacle fixe comme un arbre ou un poteau électrique.

« Le conducteur s'attend à ce que ses passagers, souvent des membres de la famille, soient aussi bien protégés que lui », a déclaré Adrian Lund, président de l'IIHS. « Les constructeurs ont pris cette question au sérieux depuis que nous avons statué sur ce sujet et nous avons confiance qu'une bonne protection lors d'une collision légèrement décalée deviendra la norme du côté passager, comme c'est le cas du côté conducteur. »

Les Crosstrek, Impreza, Legacy, Outback et WRX 2018 figurent parmi les meilleures à cet essai, selon l'IIHS, et ont reçu la cote « bonne ».

Pour obtenir la cote PCS, un véhicule doit obtenir une cote « bonne » aux essais suivants : collisions frontales légèrement décalées et modérément décalées, résistance aux impacts latéraux, protection lors d'une collision arrière et essais de capotage en plus d'obtenir la cote « avancée » ou « supérieure » pour la prévention des collisions avant, avec freinage automatique de série ou en option. Le véhicule doit aussi obtenir la cote « bonne » ou « acceptable » en ce qui concerne les phares. Pour obtenir la cote PCS+, les phares doivent désormais recevoir la cote « bonne » et le véhicule doit obtenir la cote « bonne » ou « acceptable » à l'essai de collision avant légèrement décalée côté passager.

Avec ces distinctions pour le millésime 2018, Subaru continue de miser sur son incroyable engagement en matière de sécurité. La Subaru Legacy poursuit sur sa remarquable lancée comme berline intermédiaire ayant reçu la cote de sécurité supérieure sur la plus longue période, à savoir 13 ans de suite, tandis que la Forester conserve son titre de petit VUS ayant reçu la cote sur la plus longue période, à savoir 12 fois.

« La sécurité demeure encore et toujours parmi les valeurs essentielles de Subaru », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « La nouvelle plateforme globale Subaru n'est que l'une des technologies qui démontre notre engagement à nous conformer aux normes de sécurité de l'avenir. »

