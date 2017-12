Initiative MACH FAB 4.0 : 14 entreprises québécoises s'engagent







Aéro Montréal et ses partenaires dévoilent la première liste d'entreprises à intégrer MACH FAB 4.0, avec pour objectif d'accompagner 50 PME aérospatiales québécoises à effectuer un bond technologique afin de demeurer compétitives.

MONTRÉAL, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Stratégie québécoise de l'aérospatiale 2016-2026, Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, et ses partenaires - le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, STIQ, CEFRIO et AÉROÉTS - dévoilent les 14 premières entreprises à intégrer l'Initiative MACH FAB 4.0. Ces 14 entreprises ont été sélectionnées suite à deux appels à projets ayant eu lieu au cours des derniers mois.

Ces entreprises participantes tireront profit des technologies de l'information pour valoriser et exploiter les données, numériser et automatiser des processus clés et moderniser leurs procédés de fabrication.

Les premières entreprises à faire partie de l'Initiative sont :

- Alpha Casting

- Alta Précision

- APN

- Arconic

- Groupe DCM

- Groupe Meloche

- Hemmingford Aérospatiale

- MF2 AÉRO

- Promark

- SF Tech

- S.O.M.R.

- Tecnickrome Aéronautique

- Tekalia

- Vestshell

L'initiative MACH FAB 4.0 visera au total 50 PME du secteur aérospatial durant cinq ans. Ce programme est soutenu par le gouvernement du Québec dans le cadre de la Stratégie québécoise de l'aérospatiale 2016-2026 à hauteur de 9,5 millions de dollars. À ce montant s'ajoute une contribution équivalente du secteur privé, soit un montant total de 19 millions de dollars en investissements privés et publics.

« L'économie mondiale incite fortement nos entreprises à innover et à se moderniser, en misant notamment sur tout le potentiel qu'offrent les technologies associées à l'industrie 4.0. Notre gouvernement est donc fier de soutenir l'initiative MACH FAB 4.0, laquelle représente un outil d'accompagnement prometteur, mis à la disposition des PME québécoises du secteur aérospatial souhaitant adopter le virage numérique. Grâce à cette démarche dynamique, je suis convaincue que les entreprises participantes renforceront leur compétitivité, ce qui favorisera la réussite de l'industrie aérospatiale québécoise », a fait savoir Mme Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique.

Toute PME québécoise du secteur aérospatial qui rencontre les prérequis d'un audit spécifique au programme, peut participer.

« L'initiative MACH FAB 4.0 est un des leviers essentiels de modernisation de nos PME dans l'aérospatiale. Nous proposons avec ce programme un accompagnement sur mesure, spécialement conçu pour répondre aux besoins de nos entreprises. Notre volonté est de les soutenir dans leur désir d'innover et de les aider à se développer à l'international », explique Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

L'Initiative MACH FAB 4.0 est un programme incontournable pour les PME québécoises en leur permettant de réussir le virage numérique dans l'aérospatiale, et ainsi devenir plus compétitives au Québec, au Canada et à l'international.

Découvrez l'Initiative MACH FAB 4.0 sur www.aeromontreal.ca/machfab.html.

À propos d'Aéro Montréal

Créée en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Aéro Montréal a pour mission de mobiliser la grappe aérospatiale du Québec en vue de soutenir sa croissance et son rayonnement sur la scène internationale. Sa vision est de devenir la référence mondiale en aérospatiale. Pour ce faire, elle prend appui sur les valeurs suivantes : l'excellence, l'engagement, la collaboration, l'intégrité, l'agilité et l'audace.

