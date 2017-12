Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022 - Les régions aux commandes : une véritable révolution est en cours en Mauricie







SHAWINIGAN, QC, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a dévoilé la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022. Fruit d'une vaste consultation qui a permis à toutes les régions, dont la Mauricie, de déterminer leurs priorités, cette stratégie guidera les actions du gouvernement du Québec pour les prochaines années.

Pour la région de la Mauricie, le comité directeur, chargé de déterminer les priorités régionales, a établi les priorités suivantes :

Main-d'oeuvre et développement économique :

Accroître la population de la Mauricie

Intensifier la diversification de l'économie, notamment au sein des secteurs porteurs et d'avenir

Consolider et soutenir la croissance des entreprises existantes

Créer des conditions favorables à de nouveaux investissements

Mettre en valeur le territoire de la Mauricie tout en favorisant la production et la transformation des ressources naturelles et agricoles de façon durable

Assurer la relève et le transfert d'entreprise

Améliorer la qualification de la main-d'oeuvre

Développer la culture entrepreneuriale

Favoriser l'établissement de pratiques innovantes en matière de gestion des ressources humaines

Développement social, appartenance et milieux de vie :

Assurer l'occupation du territoire par le développement de communautés dynamiques et en santé, notamment pour les jeunes, les personnes aînées et les milieux éloignés ou dévitalisés

Réduire les inégalités sociales

Développer la fierté et le sentiment d'appartenance à la Mauricie

Favoriser la persévérance et la réussite scolaires ainsi que le retour aux études

Protection de l'environnement :

Protéger et améliorer la qualité de l'environnement, des écosystèmes naturels et des milieux de vie

Il s'agit d'un véritable changement de culture. Désormais, les décisions se prendront du bas vers le haut. En effet, le gouvernement alignera ses actions sur les priorités déterminées par les acteurs régionaux. Les ministères et organismes gouvernementaux devront ainsi adapter leurs actions de façon à répondre à ces priorités.

Citations :

« Une véritable révolution est en cours dans les milieux municipal et régional. Déjà, nous avons reconnu les municipalités en tant que gouvernements de proximité et aujourd'hui, nous allons encore plus loin dans la plus grande décentralisation des pouvoirs de l'histoire municipale du Québec. Avec la nouvelle stratégie pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, le gouvernement sera véritablement au service des régions. Dans le nouveau Québec, les régions sont aux commandes. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« La Stratégie permettra au gouvernement d'axer ses interventions sur les besoins spécifiques de chacune des communautés du Québec. Je prends pour exemple la Mauricie, région que je représente fièrement en tant que ministre. La Stratégie répondra au défi de l'exode et aussi à celui du vieillissement de la population qui est plus significatif dans notre communauté que dans celles du reste de la province. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette

« L'évolution du modèle de gouvernance régionale assurera une meilleure concertation, mais aussi des interventions mieux adaptées aux besoins des régions ainsi qu'une prise de décision qui se rapproche des citoyens. »

Marc H. Plante, adjoint parlementaire du premier ministre pour les régions et député de Maskinongé

« Avec la nouvelle stratégie, il est fini le temps où Québec dictait aux régions quoi faire. En Mauricie, ce sont les Mauriciennes et les Mauriciens qui alimenteront les orientations des ministères et organismes gouvernementaux pour assurer le dynamisme de notre territoire. Nous entrons dans une nouvelle ère : celle d'un partenariat fort avec les régions pour assurer leur développement. »

Pierre Michel Auger, député de Champlain

« Avec la Stratégie, nous travaillerons ensemble pour assurer l'occupation et la vitalité de nos territoires en élaborant des projets durables qui répondent aux défis propres à la Mauricie. C'est le début d'une nouvelle gouvernance de proximité! »

Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières

« La Mauricie a ses particularités qui font d'elle une région exceptionnelle. Cette stratégie viendra appuyer notre région pour répondre à ses besoins et développer son plein potentiel. »

Pierre Giguère, député de Saint-Maurice

Faits saillants :

En 2017, le ministre Coiteux, accompagné des ministres responsables des régions, a effectué une tournée de consultation auprès des élus municipaux et régionaux afin de recueillir les priorités des régions et les projets à mettre en oeuvre pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires.





Les élus en région ont mis sur pied des comités directeurs qui ont réalisé des exercices de réflexion et de concertation dans leurs communautés. Les priorités qu'ils ont établies constituent le coeur de la nouvelle stratégie. Une partie entière de cette dernière est d'ailleurs consacrée aux priorités propres à chacune des régions, à raison d'un chapitre par région. Les priorités formulées pourront, au besoin, être révisées à compter de 2019.





Afin d'assurer le succès de cette stratégie, le gouvernement, par l'intermédiaire de ses ministères et organismes, devra adapter ses actions et ses programmes de manière à répondre aux priorités régionales. L'intervention des ministères sera inscrite dans des plans d'action qui devront être rendus publics d'ici mars 2018. Ces derniers seront ensuite regroupés dans un plan d'action commun à l'été 2018.





Pour appuyer la Stratégie, le gouvernement du Québec a adopté trois projets de loi ambitieux :

Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs;



Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs;



Loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec.





Le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire soutiendra les priorités des régions en finançant des projets durables sur tout le territoire grâce à différents fonds :

Fonds de développement des territoires;



Fonds d'appui au rayonnement des régions;



Fonds de développement économique de Montréal;



Fonds de la région de la Capitale-Nationale.

