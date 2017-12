Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime - Québec accorde plus de 2,8 M$ à la Municipalité de Sainte-Catherine pour des travaux d'amélioration des accès routiers au quai Baillargeon







QUÉBEC, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec alloue une aide financière de 2?859?103 $ à la Municipalité de Sainte-Catherine pour des travaux de réfection et de réaménagement des accès routiers au quai Baillargeon.

Le ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean D'Amour, au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. André Fortin, et la whip en chef du gouvernement, Mme Nicole Ménard, au nom de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Lucie Charlebois, en ont fait l'annonce aujourd'hui. Ce projet majeur est estimé à un peu plus de 26 millions de dollars.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Volet 1 : Infrastructures maritimes et intermodales en transport des marchandises du Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime (voir annexe). Il consiste à corriger les déficiences des tronçons du réseau routier municipal reliant le pôle industrialo-portuaire du quai Baillargeon au réseau autoroutier afin d'améliorer la liaison entre le quai et le réseau autoroutier.

Citations :

«?Avec cette annonce, nous réitérons notre engagement à faire du transport maritime l'une des pierres angulaires de notre économie. Tous les efforts sont mis en place pour que ce mode de transport puisse contribuer à l'essor du Québec et que son accès soit facilité.?»

M. André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« Le Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime est sans aucun doute un gage de succès de la Stratégie maritime, un levier de développement structurant pour les régions du Québec et un facteur de vitalité économique et de qualité de vie pour plusieurs communautés québécoises. L'aide financière annoncée aujourd'hui le démontre une fois de plus. »

Jean D'Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« Le quai Baillargeon est le coeur de cette zone industrialo-portuaire régionale. L'amélioration de son accès permettra d'accroître de façon importante la compétitivité et les conditions opérationnelles du port de Sainte-Catherine. Cette infrastructure pourra ainsi jouer de manière encore plus significative son rôle de levier économique pour la région. »

Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Cette aide financière du gouvernement du Québec est une étape importante de la mise en oeuvre de la zone industrialo-portuaire. L'aménagement d'un accès routier direct entre l'autoroute 730 et le quai Baillargeon améliorera de 50 % la fluidité des déplacements et du transport des marchandises, consolidant ainsi les atouts indéniables de ce pôle intermodal stratégique qu'est le parc industriel et d'affaires de Sainte-Catherine. C'est un levier important pour l'accroissement du développement économique sur notre territoire et pour l'ensemble de la région du Roussillon. »

Mme Jocelyne Bates, mairesse de Sainte-Catherine

Faits saillants :

Le Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime :

est doté d'un budget de 200 millions de dollars jusqu'en 2020;

s'adresse aux entreprises, aux organismes municipaux et à tout autre organisme ayant un établissement au Québec.

La Stratégie maritime :

engendrera d'ici 2030 des investissements de plusieurs milliards de dollars et entraînera la création de 30?000 emplois directs, dans toutes les régions du Québec;

prévoit dans son plan d'action des investissements de l'ordre de 2,9 milliards de dollars pour les cinq premières années.

Liens connexes :

Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime : www.transports.gouv.qc.ca.

Stratégie maritime : www.stratégiemaritime.gouv.qc.ca.

ANNEXE

Programme de soutien aux investissements dans les

infrastructures de transport maritime

Le programme est d'une durée de cinq ans, soit des années 2015-2016 à 2019?2020 et il a pour objectifs généraux de favoriser :

le maintien, l'amélioration et le développement d'un réseau adéquat et compétitif d'infrastructures de transport maritime des marchandises au bénéfice des expéditeurs;

une meilleure intégration des modes de transport en zone portuaire pour le transport des marchandises;

le maintien ou l'amélioration des infrastructures destinées au transport maritime des personnes pour favoriser la pérennité et assurer la qualité et la sécurité des traverses intermédiaires du Québec;

la croissance des activités de transport maritime;

le développement des zones industrialo-portuaires.

Chacun des trois volets du programme possède ses propres objectifs :

Volet 1 : Infrastructures maritimes et intermodales en transport des marchandises

Soutenir les investissements dans les infrastructures de transport maritime des marchandises et dans les interfaces entre les terminaux portuaires et les réseaux terrestres;

Favoriser l'intégration d'un segment maritime dans les chaînes de transport domestique et continental de marchandises (transport maritime sur courte distance);

Favoriser le positionnement concurrentiel et la compétitivité du système de transport maritime du Québec.

Volet 2 : Projets pilotes en transport maritime des marchandises

Soutenir la réalisation de projets permettant de mettre à l'essai de nouvelles solutions logistiques, commerciales ou techniques en matière de transport maritime et intermodal des marchandises;

Améliorer l'offre de transport afin de mieux répondre aux besoins des expéditeurs.

Volet 3 : Infrastructures maritimes en transport des personnes - Traverses intermédiaires

Soutenir les investissements dans les infrastructures de transport maritime des personnes pour favoriser la pérennité et assurer la qualité et la sécurité des traverses intermédiaires du Québec;

Favoriser la mobilité durable des personnes et améliorer l'offre de transport afin de mieux répondre aux besoins des usagers;

Favoriser le développement économique et touristique du Québec.

