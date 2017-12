40e anniversaire de la Charte de la langue française - Un rendez-vous dans les coulisses de la Charte







MONTRÉAL, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le documentaire Dans les coulisses de la Charte sera diffusé en grande première le 12 décembre, à compter de 20 h 30, sur les ondes de Canal Savoir. Produit par l'Office québécois de la langue française pour souligner le 40e anniversaire de l'adoption de la Charte de la langue française, ce documentaire vous permettra d'en apprendre davantage sur la genèse de cette loi fondamentale qui constitue la pierre angulaire de la politique linguistique du Québec.

Vous y apprendrez de la bouche même d'artisans qui ont contribué à la préparation de cette loi phare comment et par qui elle a été conçue, pourquoi elle porte le nom de charte et pourquoi on l'appelle encore aujourd'hui loi 101.

C'est dans les mots de MM. Michel Sparer, Guy Rocher, Louis Bernard, Robert Filion et David Payne, témoins de premier ordre, que cet épisode marquant de l'histoire du Québec nous est raconté.

C'est dans les coulisses de la Charte que l'Office québécois de la langue française vous donne cordialement rendez-vous.

Mardi 12 décembre, 20 h 30, Canal Savoir

www.oqlf.gouv.qc.ca

Horaire des rediffusions sur les ondes de Canal Savoir

