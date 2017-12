iA Groupe financier triple sa mise et dévoile les trois organismes canadiens gagnants d'un grand don de 125 000 $ chacun







QUÉBEC, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Trois organismes recevront chacun un coup de pouce de 125 000 $ offert par iA Groupe financier au terme d'un vaste concours philanthropique pancanadien lancé en juin pour célébrer le 125e anniversaire de l'entreprise. Le programme Belle et bien dans sa peau de Mississauga, Le Diplôme avant la Médaille, de Québec, et Bullying Ends Here, de Calgary, sont les heureux récipiendaires.

Le concours avait pour objectif d'offrir un levier financier significatif à un organisme de charité canadien afin qu'il réalise un projet qui le fera grandir et rayonner. En tout, 125 candidatures ont été reçues des quatre coins du pays et passées au peigne fin par un jury. Les dix organismes finalistes ont ensuite mené une chaude lutte pour remporter la faveur du public invité à voter pour le projet le plus inspirant.

Devant l'engouement généré par son initiative et la grande qualité des candidatures reçues, iA Groupe financier a décidé de tripler sa mise et d'octroyer une aide financière à non pas un, mais à trois organismes.

« Nous avons été très touchés par les 125 projets qui nous ont été soumis et par la forte participation du grand public. C'est pourquoi nous avons sans hésitation décidé de bonifier notre soutien financier. Je tiens à remercier tous les organismes qui ont pris le temps de nous présenter leurs projets inspirants et je leur souhaite une bonne continuité », affirme monsieur Yvon Charest, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

Les sept autres organismes finalistes obtiennent pour leur part un don de 12 500 $ chacun.

Les trois organismes finalistes et leurs projets

1. Le Diplôme avant la Médaille

Le Diplôme avant la Médaille est le seul organisme de la région de Québec à favoriser la persévérance et la réussite scolaire des élèves susceptibles de décrochage en utilisant le sport comme levier d'intervention.

L'apport financier de iA Groupe financier permettra au projet Le Diplôme avant la Médaille rayonne d'être implanté dans une nouvelle école à Québec, l'École secondaire Joseph-François-Perrault, où 25 nouveaux élèves seront accueillis dans le programme. L'organisme souhaite continuer son expansion au cours des trois prochaines années pour ainsi soutenir pas moins de 135 nouveaux jeunes diplomeavantlamedaille.org.

2. Bullying Ends Here

Créé en 2012 à la suite du suicide médiatisé du jeune Jamie Hubley, l'organisme basé à Calgary rencontre annuellement près de 100 000 jeunes dans plus de 1 500 écoles à travers le Canada afin de les sensibiliser à l'intimidation.

L'aide financière octroyée par iA Groupe financier permettra au projet Création de documentation pour cesser l'intimidation de créer des trousses d'information supplémentaire à l'intention des parents et des professeurs dans les écoles afin de les sensibiliser et de les outiller davantage au sujet de la cyberintimidation, une nouvelle forme d'intimidation qui ne cesse de prendre de l'ampleur et de détruire des vies bullyingendshere.ca.

3. Belle et bien dans sa peau

Belle et bien dans sa peau est le seul programme caritatif canadien qui aide les femmes à composer avec les effets indésirables du cancer sur leur apparence et à retrouver leur identité.

Avec le coup de pouce financier appréciable de iA Groupe financier, le projet Femmes ayant le cancer qui doivent composer avec la perte des cheveux fournira à quelque 103 000 adolescentes et femmes canadiennes atteintes d'un cancer des outils essentiels pour composer avec cet effet secondaire des traitements. Offert actuellement dans 113 hôpitaux et centres d'oncologie au Canada, le projet est une initiative de la Fondation de l'Association canadienne des cosmétiques, des produits de toilette et parfums lgfb.ca.

