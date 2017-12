Le gouvernement du Canada offre du soutien aux travailleurs migrants vulnérables au Canada







Les travailleurs étrangers temporaires pourront participer à des ateliers portant sur leurs droits

GATINEAU, QC, le 11 déc. 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend très au sérieux sa responsabilité de protéger l'intégrité du Programme des travailleurs étrangers temporaires et d'assurer la sécurité des travailleurs. Il collabore avec des intervenants de partout au pays pour améliorer l'expérience des travailleurs migrants en les informant de leurs droits et en les aidant à obtenir du soutien pendant qu'ils travaillent au Canada.

La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada verse plus de 93 000 $ à la Migrant Workers' Dignity Association (MWDA) afin de contribuer à ce que les travailleurs migrants connaissent mieux leurs droits en tant que travailleurs au Canada. La MWDA se servira de cette subvention pour élaborer 17 ateliers différents ainsi que des documents et outils d'information visant à renseigner les travailleurs étrangers temporaires sur des sujets comme le logement, les soins de santé, l'accès à des prestations spéciales et d'autres droits.

La MWDA est un organisme à but non lucratif qui contribue à protéger et à honorer les droits et la dignité des travailleurs migrants au Canada. La MWDA a comme objectif de contribuer à améliorer les conditions de vie des travailleurs étrangers temporaires au Canada. L'organisme travaille en étroite collaboration avec les travailleurs migrants afin de concevoir des projets qui répondent aux besoins des travailleurs étrangers durant leur séjour au Canada.

Emploi et Développement social Canada travaille avec des organismes communautaires voués à la protection des travailleurs étrangers vulnérables et, comme promis, il s'efforce de trouver des façons de mieux informer les travailleurs étrangers temporaires au sujet de leurs droits et des mesures de protection dont ils bénéficient durant leur séjour au Canada. Le Ministère travaille aussi en étroite collaboration avec des gouvernements étrangers et des associations d'employeurs pour déterminer les besoins des travailleurs étrangers et les besoins en main-d'oeuvre des employeurs.

« Lorsque des gens viennent au Canada pour nous faire profiter de leurs talents et contribuer à la croissance de notre économie, le gouvernement du Canada a l'importante responsabilité de veiller à ce que leurs droits et libertés soient protégés au même titre que ceux de n'importe quel Canadien. Je suis fière de collaborer avec une organisation comme la Migrant Workers' Dignity Association qui partage nos valeurs et qui a démontré qu'elle peut apporter une contribution positive. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

En avril 2017, le gouvernement du Canada a établi un plan décrivant la marche à suivre pour le Programme des travailleurs étrangers temporaires, lequel prévoit le respect de son engagement en matière de protection des travailleurs étrangers vulnérables. Il s'engage également à travailler avec les organismes communautaires qui veillent à la protection des travailleurs étrangers vulnérables afin de s'assurer que les travailleurs connaissent leurs droits et les mesures de protection dont ils bénéficient lorsqu'ils arrivent au Canada.

À l'été 2017, Emploi et Développement social Canada a consulté des intervenants et des travailleurs étrangers temporaires afin de déterminer comment procéder pour mieux renseigner les travailleurs étrangers temporaires sur leurs droits et sur les mesures de protection dont ils bénéficient en tant que travailleurs au Canada et pour améliorer l'accès à l'information à ce sujet.

Le gouvernement du Canada procède également à un examen du volet de l'agriculture primaire du Programme des travailleurs étrangers temporaires, lequel comprend une étude sur l'élaboration d'une norme nationale pour les logements fournis par l'employeur.

Le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) est un programme fédéral qui permet aux employeurs du Canada d'embaucher des travailleurs étrangers temporaires lorsqu'aucun citoyen canadien ni résident permanent n'est disponible pour exécuter le travail.

Le PTET contribue à la croissance économique du Canada en veillant à ce que les Canadiens et les résidents permanents continuent de se voir offrir en premier les possibilités d'emploi tout en répondant aux besoins en main-d'oeuvre des employeurs.

Les employeurs peuvent faire une demande en vue d'embaucher des travailleurs étrangers temporaires dans le cadre du volet des postes à haut salaire, du volet des postes à bas salaire ou du volet de l'agriculture primaire, qui comprend le Programme des travailleurs agricoles saisonniers, ou en appuyant la demande de visa de résident permanent d'un travailleur étranger qualifié.

Pour embaucher un travailleur étranger, les employeurs doivent obtenir une évaluation de l'impact sur le marché du travail (EIMT) positive du gouvernement du Canada. Emploi et Développement social Canada procède à une évaluation rigoureuse des facteurs énumérés dans le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés avant de fournir une EIMT positive ou négative.

Les employeurs doivent avoir recours de façon limitée au PTET et uniquement pour répondre à leurs besoins en main-d'oeuvre en l'absence de Canadiens et de résidents permanents qualifiés disponibles.

Les employeurs qui souhaitent utiliser le Programme doivent respecter des critères stricts visant à assurer que les emplois disponibles sont tout d'abord offerts aux Canadiens. Dans le cadre de l'EIMT, Emploi et Développement social Canada examine les renseignements sur le marché du travail disponibles pour la région et pour l'emploi ainsi que les efforts déployés par l'employeur pour recruter ou former des Canadiens, y compris le nombre de Canadiens qui ont posé leur candidature au poste offert, le nombre de Canadiens rencontrés par l'employeur et les raisons pour lesquelles les Canadiens rencontrés n'ont pas été embauchés.

Plusieurs facteurs sont pris en considération dans le processus décisionnel relatif aux EIMT :

L'embauche du travailleur étranger donnera-t-elle lieu au transfert de compétences ou de connaissances aux Canadiens, à la création d'emplois pour les Canadiens, ou au maintien en poste de travailleurs canadiens?

Le travailleur étranger temporaire est-il susceptible de combler une pénurie de main-d'oeuvre?

Le salaire et les conditions de travail respectent-ils les normes établies pour le poste?

L'embauche du travailleur étranger est-elle susceptible de nuire au règlement d'un conflit de travail en cours?

Existe-t-il une relation employeur-employé dans le cadre de laquelle le travailleur étranger accepte de travailler à temps plein pour un employeur moyennant un salaire précis?

