Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022 - Une stratégie qui démontre l'importance des régions pour le développement du Québec

SHAWINIGAN, QC, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des municipalités (FQM) accueille favorablement la nouvelle Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022 que le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation des territoires, M. Martin Coiteux, a présentée aujourd'hui.

«?Cette volonté de collaboration entre nos deux paliers de gouvernement que le ministre Coiteux a inscrite dans la Loi 122, il la met en pratique avec cette stratégie. Il faut savoir se baser sur les forces de chacun. Il faut travailler ensemble pour améliorer et développer l'occupation et la vitalité des territoires du Québec?», a déclaré le président de la FQM, M. Richard Lehoux.

La nouvelle stratégie incorpore les priorités établies par les regroupements de préfets, de préfètes et d'élu(e)s municipaux auxquels se sont greffés les différents acteurs du développement local et régional, à la suite des consultations sur le programme du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

«?Je félicite l'ensemble des municipalités locales et les MRC qui ont su, en un temps record, se concerter et identifier les priorités régionales qui sont annoncées aujourd'hui. Elles ont mis en place des structures efficaces et elles ont démontré leur capacité à pouvoir s'entendre et à développer des projets rassembleurs qui feront rayonner leur région?», a ajouté M. Lehoux.

Il faut dire que les municipalités locales et les MRC ont eu peu de temps pour établir les priorités régionales. Certaines régions craignent maintenant de ne pouvoir dépenser l'ensemble des montants du FARR attribués pour l'année en cours avant la date butoir du 31 mars, faisant en sorte que ces sommes retourneraient au gouvernement.

«?Certaines régions pourront utiliser l'ensemble des montants à leur disposition, d'autres non. Pourrait-on, remettre les montants non utilisés cette année dans l'enveloppe de l'année suivante? C'est une suggestion que je fais au ministre, en attendant que le FARR devienne un véritable fonds, comme ceux dont disposent la Métropole et la Capitale nationale. Je crois que cela fait consensus dans le milieu municipal? ?», a proposé M. Richard Lehoux.

En terminant, la FQM offre sa collaboration au gouvernement pour mettre en oeuvre la stratégie et mettre en place les ententes sectorielles et les différents projets qui seront retenus par les comités directeurs.

«?Je l'ai dit plusieurs fois : seul, on va plus vite, mais ensemble on va toujours plus loin. Nous avons le devoir de travailler ensemble, le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité que sont les municipalités et les MRC, si nous voulons assurer l'occupation et la vitalité des territoires. D'ailleurs, j'encourage fortement le ministre à partager cette manière de faire avec ses collègues des autres ministères?», a conclu le président de la FQM.

