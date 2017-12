Les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent dans le transport en commun à Sioux Lookout







SIOUX LOOKOUT, ON, le 11 déc. 2017 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures publiques appuient les services de transport en commun efficaces, abordables et durables qui aident les Canadiens et leurs familles à se rendre au travail, à l'école ou vers les services essentiels à temps, et à rentrer chez eux en toute sécurité à la fin d'une longue journée. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario réalisent des investissements qui favoriseront la création d'emplois bien rémunérés et la croissance de la classe moyenne dès maintenant, tout en établissant des bases solides pour un avenir économique durable.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Michael Gravelle, ministre du Développement du Nord et des Mines et député provincial de Thunder Bay--Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Steven Del Duca, ministre des Transports de l'Ontario, et Doug Lawrance, maire de la Corporation de la municipalité de Sioux Lookout, ont annoncé aujourd'hui un financement pour deux nouveaux projets de transport en commun aux termes du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun, dans l'intérêt des résidents de Sioux Lookout. Le gouvernement du Canada verse 50 000 $, et Sioux Lookout versera le reste du financement.

La municipalité de Sioux Lookout consacrera une partie du financement à la conception et à la planification des travaux d'agrandissement et d'amélioration de ses réseaux de transport en commun, afin de déterminer les types de réseaux de transport, de signalisation et de zones d'embarquement qui seraient utiles entre Sioux Lookout et le hameau de Hudson. Le financement couvrira aussi les coûts des services de soutien et des matériaux. Le reste du financement sera utilisé pour l'achat d'un véhicule additionnel de transport accessible, afin d'étendre les services de transport en commun au-delà du centre urbain, de manière à répondre aux besoins des résidents de Sioux Lookout souhaitant avoir accès facilement aux services de soins de santé, de vente au détail et de loisirs. Grâce à ces changements, on améliorera l'accessibilité et on fera de Sioux Lookout une collectivité plus inclusive et plus durable.

Cet investissement fait partie d'une entente entre le Canada et l'Ontario dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun.

Citations

« Le gouvernement du Canada sait à quel point les infrastructures du transport en commun abordables et efficaces sont importantes pour faire croître la classe moyenne et assurer les déplacements des Canadiens. Ces projets permettront d'améliorer le transport en commun à Sioux Lookout et de faire en sorte que la municipalité soit plus forte, plus inclusive et plus durable. »

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce financement permettra d'offrir des transports plus propres, plus écologiques et plus efficaces dans les collectivités. Je suis ravi de travailler avec nos partenaires fédéraux et municipaux pour améliorer les options de transport en commun à Sioux Lookout et dans la région. »

L'honorable Michael Gravelle, ministre du Développement du Nord et des Mines et député provincial de Thunder Bay--Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Steven Del Duca, ministre des Transports de l'Ontario

« Le transport en commun devient essentiel pour de nombreuses personnes à Sioux Lookout. Nous sommes reconnaissants de pouvoir réaliser des projets comme ceux-ci, qui permettent d'améliorer les services et les infrastructures de transport en commun à Sioux Lookout. Ces annonces démontrent une fois de plus notre dévouement pour ce qui est d'améliorer le caractère unique de notre collectivité, en tant que plaque tournante du Nord, en favorisant la mise en place de services tant pour les visiteurs que pour les résidents. »

Doug Lawrance, maire de la Corporation de la municipalité de Sioux Lookout



Faits en bref

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les corridors de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les corridors de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, des fonds de 25,3 milliards de dollars permettront d'appuyer les projets de transport en commun, y compris 5 milliards de dollars pour des investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Depuis 2004, le gouvernement de l' Ontario s'est engagé à verser plus de 3,7 milliards de dollars aux municipalités dans toute la province dans le cadre du programme provincial de la taxe sur l'essence. Ce financement appuie les réseaux de transport en commun municipaux.

Liens connexes

