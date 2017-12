Deer Jet couronné « le principal affréteur de jets privés au monde » pour trois années consécutives







PHU QUOC ISLAND, Vietnam, le 11 décembre 2017 /CNW/ - Les World Travel Awards (WTA), le plus grand programme de prix de l?industrie des voyages, a réuni des centaines de dirigeants parmi les meilleurs au monde dans le domaine de l?hospitalité dans le cadre d?une soirée prestigieuse le 10 décembre 2017, au JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay. Pour la troisième année consécutive, Deer Jet a été choisi comme étant le « le principal affréteur de jets privés au monde ».

Une fois de plus, Deer Jet a mis en valeur ses services supérieurs Seven Star ainsi que son innovation entrepreneuriale exceptionnelle, et a remporté les votes de centaines de milliers de dirigeants de l?industrie et de voyageurs d?affaires qui ont sélectionné l?entreprise parmi tout un groupe de leaders mondiaux, y compris Net Jets et Royal Jet parmi d?autres.

En 2017, Deer Jet a attiré l?attention de l?industrie et des voyageurs les plus éclairés à l?échelle mondiale grâce à ses services et campagnes innovatrices, y compris l?exposition « Dreams Encounter the World » mettant en vedette le 787 Dream Jet et ses itinéraires de voyage novateurs qui ont permis à des clients de parcourir le monde dans le cadre d?excursions culturelles, artistiques et naturelles.

2017 a été une année marquante pour Deer Jet alors que l?entreprise a reçu une série de prix pour les meilleurs services et contributions de leur catégorie au sein de l?industrie, y compris le prix « le meilleur affréteur de jets privés au monde de 2017 », « le principal affréteur de jets privés en Asie, « le principal affréteur de jets privés en Chine », et la « compagnie de jets privés World's Seven Stars de 2017 ».

Depuis sa fondation il y a 22 ans, l?entreprise Deer Jet est fermement engagée à améliorer ses services, ce qui lui a permis de connaître une croissance à un rythme sans précédent; elle a ainsi été en mesure de troquer son titre de première compagnie de jets privés en Chine pour celui du plus important groupe d?aviation d?affaires en Asie, en plus de devenir une des plus grandes marques de style de vie au monde.

Xu Lidong, président de Deer Jet, déclare : « Une fois de plus, les World Travel Awards ont reconnu Deer Jet pour ses services uniques en leur genre. Ce prix nous encourage à placer la barre encore plus haute alors que nous empruntons un parcours nous menant vers de nouveaux marchés. Nous voulons que le monde entier puisse profiter de nos expériences Seven Star exclusives. »

D?ici peu, le secteur des voyages de première qualité en Chine atteindra un plateau grâce à la croissance de son économie et de sa consommation intérieure. À titre de chef de file en matière d?aviation privée et de services liés au mode de vie, Deer Jet vise ce marché en croissance et est en voie de développer de nouveaux produits et services de voyage spécialisés pour les voyageurs d?affaires et d?agrément éclairés à travers le monde.

