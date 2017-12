Urbanimmersive nomme Jean-François Grou comme nouvel administrateur







LAVAL, Québec, 11 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« UI », « Urbanimmersive » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:UI.V), la plateforme de marketing de contenu immobilier, est heureuse d'annoncer, sous réserve de l'approbation du TSX-V, la nomination de Jean-François Grou à titre de nouvel administrateur de la Société. M. Grou agira également en tant que consultant stratégique auprès de l'équipe dirigeante d'Urbanimmersive, en vigueur immédiatement.



Monsieur Grou possède plus de 25 ans d'expérience en gestion au sein de sociétés internationales de premier plan dans le secteur de la technologie, avec une impressionnante feuille de route. Avant de se joindre à Urbanimmersive, M. Grou a agi à titre de président et chef de l'exploitation de Solutions de Reconnaissance Rideau Inc., une entreprise technologique canadienne comptant près de 250 employés et ayant des bureaux au Canada et aux États-Unis. Auparavant, M. Grou était chef de direction et administrateur de Technologies 20-20 inc., une entreprise technologique québécoise inscrite au TSX avec près de 550 employés répartis dans 13 bureaux à travers le monde. Au cours de son mandat, M. Grou a planifié et mis sur pied une stratégie commerciale qui a fait passer le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise de 11 M$ à plus de 70 M$, jusqu'à son acquisition par une société d'investissement privé en 2012.

« Je suis heureux de joindre le conseil d'administration d'Urbanimmersive et de prendre également un rôle de consultant pour assister l'équipe de direction », a déclaré Jean-François Grou. « Urbanimmersive possède une plateforme technologique très intéressante et je suis impatient de partager mon expertise et mon expérience afin de l'amener encore plus loin », ajoute M. Grou.

« C'est un honneur et un plaisir d'accueillir M. Grou au sein du conseil d'administration d'Urbanimmersive ainsi qu'en tant que consultant », a déclaré Ghislain Lemire, président-directeur général d'Urbanimmersive. « Avoir accès à l'expérience de M. Grou ne pouvait pas être plus opportun pour notre équipe afin de faire face à la prochaine phase de notre histoire », a ajouté Ghislain Lemire.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive est une solution en ligne de contenu marketing destinée aux professionnels de l'immobilier. L'entreprise met en relation les professionnels de l'immobilier, les photographes et les langagiers (rédacteurs, réviseurs et traducteurs) dans le but de simplifier et d'optimiser tout le processus de production de contenu marketing original. Urbanimmersive permet à ses clients de maximiser leur investissement en marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le web, l'engagement des consommateurs envers leur marque de commerce et ultimement, leurs revenus.

Mise en Garde relative aux Déclarations prospectives

