L'Université TÉLUQ lance un nouveau certificat de préparation pour le titre de CPA







QUÉBEC, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Un nouveau certificat de préparation de comptable professionnel agréé (CPA) vient de voir le jour à l'Université TÉLUQ, programme développé en collaboration avec l'École des sciences de la gestion de l'UQAM (ESG UQAM).

L'objectif premier de ce programme consiste à offrir une formation aux personnes ayant un baccalauréat dans un domaine autre que les sciences comptables et à les rendre admissibles au programme de 2e cycle menant au titre de CPA, c'est-à-dire le DESS-CPA (Québec) ou le programme national CPA. Les cours qui y sont présentés abordent tous les concepts importants en comptabilité financière, comptabilité de management, certification, finance et fiscalité.

« Notre université est heureuse de faire équipe avec l'ESG UQAM dans le développement de programmes. Ce nouveau certificat en sciences comptables, qui est le seul au Canada à être offert entièrement en ligne, permettra à des professionnels d'accéder au programme menant au titre CPA, ce qui répondra à un besoin du marché du travail », a mentionné Martin Noël, directeur général de l'Université TÉLUQ.

« Notre association avec l'Université TÉLUQ augmente les possibilités pour chacun de nos établissements d'aller plus loin pour répondre aux besoins des étudiants et du marché du travail. Les cours offerts ont été conçus à partir de la grille de compétences exigées par l'Ordre des CPA et reposent sur de nombreuses capsules multimédias, des volumes de référence, des exercices recommandés ainsi qu'un encadrement personnalisé. Nous sommes très fiers d'offrir cette opportunité d'accès au titre CPA à tous les francophones du Canada », affirme pour sa part Lisa Baillargeon, vice-doyenne aux études et professeure titulaire à l'ESG UQAM.

Ce programme a été créé sous la direction de la professeure Nicole Racette, de l'École des sciences de l'administration de l'Université TÉLUQ, qui ajoute que « cette collaboration avec l'ESG UQAM dans le développement de cours en sciences comptables, et plus particulièrement dans le développement du certificat de préparation CPA, permettra à un bachelier d'accéder au DESS CPA ou au programme national CPA, et ce, après avoir réussi les 10 cours de concentration du certificat, au lieu des 30 cours du baccalauréat en sciences comptables exigés normalement ».

