Renseignements de santé en ligne - Le ministre Gaétan Barrette annonce le lancement de Carnet santé Québec

QUÉBEC, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Afin de faciliter la vie des citoyennes et des citoyens, le Gouvernement du Québec lance Carnet santé Québec, un service en ligne qui permettra aux usagers du réseau de la santé et des services sociaux d'accéder en tout temps à leurs renseignements de santé.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, a procédé aujourd'hui à l'annonce de ce projet évolutif, qui sera rendu disponible à une partie de la population, avant son déploiement dans l'ensemble du Québec au printemps 2018.

Ainsi, les résidents de Laval inscrits auprès d'un médecin de famille dans une clinique médicale de Laval, de même que les personnes inscrites auprès d'un médecin de famille de la super-clinique de Québec, MAclinique Lebourgneuf, pourront avoir accès à Carnet santé Québec, et ce, à compter du 5 janvier 2018. Grâce à un service d'authentification sécuritaire, les patients de ces super-cliniques pourront :

consulter leur liste de médicaments reçus en pharmacie communautaire;

consulter leurs résultats de prélèvement;

consulter leurs rapports d'examen d'imagerie médicale;

prendre rendez-vous en ligne avec un médecin de famille à l'aide du service Rendez-vous santé Québec, l'annuler au besoin et voir l'historique de leurs rendez-vous;

s'inscrire au Guichet d'accès à un médecin de famille et modifier leur inscription au besoin.

« Carnet santé Québec est un outil convivial, facile d'utilisation et sécuritaire qui permettra aux Québécoises et aux Québécois de mieux prendre en charge la gestion de leur santé et de contribuer davantage au succès des traitements qui leur sont offerts. Je suis convaincu que la population et les professionnels du réseau verront les effets positifs de ce nouveau service, qui sera accessible en 2018. Carnet santé Québec deviendra l'outil par excellence pour le suivi de sa santé! »

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

Au cours des mois qui suivront l'entrée en fonction de Carnet santé Québec, les usagers pourront formuler des commentaires et donner leur avis sur le service. L'objectif de cette démarche est d'offrir à la population un outil qui répondra à ses besoins au moment de son lancement à l'échelle provinciale.

Le service sera offert dans l'ensemble du Québec au printemps 2018. Au fil du temps, d'autres services se grefferont à ceux qui sont déjà disponibles, selon les priorités établies et les besoins des utilisateurs.

Carnet santé Québec constitue un pas supplémentaire dans l'ensemble des efforts mis en oeuvre pour offrir à la population une prestation de services électroniques renouvelée dans le cadre du virage numérique entrepris par le Gouvernement du Québec.

Les personnes intéressées à en savoir davantage sur Carnet santé Québec sont invitées à consulter le carnetsante.gouv.qc.ca.

