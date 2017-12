Le gouvernement du Canada annonce de nouvelles désignations de phares patrimoniaux







Trois autres phares sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux

OTTAWA, le 11 déc. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, de concert avec Dominic LeBlanc, ministre de Pêches et Océans et de la Garde côtière canadienne, poursuivent la sauvegarde des phares patrimoniaux de l'ensemble du Canada en procédant à la désignation de trois autres phares patrimoniaux.

Avec ces nouvelles désignations, ce sont au total 95 phares dans huit provinces qui sont désormais protégés en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux, et d'autres désignations suivront.

Deux des phares désignés sont situés sur l'île du Cap?Breton, en Nouvelle-Écosse : le phare de Gillis Point et le phare de Black Rock Point. Ces deux phares, construits en bois, guident les navires qui traversent le lac Bras D'Or. Le troisième phare désigné, celui de Green Point, est un phare cylindrique en fonte situé dans le port de Bay Roberts, péninsule d'Avalon, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Parmi ces 95 phares patrimoniaux, 42 doivent être gérés par le gouvernement fédéral et 53, par leurs nouveaux propriétaires, non fédéraux. Les organismes communautaires et les autres ordres de gouvernement travaillent actuellement de concert avec Pêches et Océans Canada pour assumer la responsabilité liée au maintien et à la protection de bien d'autres phares importants pour leurs collectivités.

Parcs Canada invite les visiteurs à planifier leurs voyages et à découvrir en 2017 de nouvelles destinations des plus captivantes en consultant le site Web de Parcs Canada ou en téléchargeant la NOUVELLE application mobile de Parcs Canada pour consulter une liste de joyaux cachés et d'autres façons uniques et inoubliables de souligner le 150e anniversaire du Canada.

« Le phare de Gillis Point et le phare de Black Rock Point sont de précieux symboles de notre communauté. La désignation de phare patrimonial permettra d'assurer la protection de ces phares pour les prochaines générations. Je suis fier de reconnaître cette désignation associée au passé industriel du cap Breton, puisque ces phares servaient à guider les navires de cargaisons de charbon et d'autres marchandises de Sydney, jusqu'aux eaux plus calmes du lac Bras d'Or, pendant le 19e et le 20e siècles. Ces deux phares sont des points-repères précieux de la communauté locale et guident les navires de l'industrie locale des pêches et les plaisanciers. »

Mark Eyking

Député de Sydney --Victoria

« Le phare Green Point existe dans notre communauté depuis des décennies et je me réjouis du fait qu'on le désigne maintenant phare patrimonial national. Le phare a servi à l'industrie des pêches côtières et à celle du Labrador, contribuant ainsi à la croissance de l'économie locale et des communautés avoisinantes. Aujourd'hui, le port de Grave et le port de Bay Roberts continuent d'être des ports de pêche très dynamiques et ces phares guident de nombreux pétroliers, transbordeurs, navires de pêche et de cargaisons de même que les plaisanciers. »

Ken McDonald

Député d'Avalon, Terre-Neuve

La Loi sur la protection des phares patrimoniaux , administrée par Parcs Canada, permet de désigner et de protéger les phares de propriété fédérale ayant une valeur patrimoniale. Le gouvernement fédéral et d'autres propriétaires non fédéraux protègent les phares patrimoniaux en vertu des dispositions de cette Loi.

, administrée par Parcs Canada, permet de désigner et de protéger les phares de propriété fédérale ayant une valeur patrimoniale. Le gouvernement fédéral et d'autres propriétaires non fédéraux protègent les phares patrimoniaux en vertu des dispositions de cette Loi. La dernière fois que le gouvernement fédéral a annoncé la désignation (2) de nouveaux phares patrimoniaux, c'était le 10 février 2017.

Ces désignations sont faites par la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada .

