Convocation - Médias - Inauguration du Desjardins Lab à Lévis







LÉVIS, QC, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à l'inauguration du tout nouveau Desjardins Lab à Lévis en présence de Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins ainsi que de dignitaires et partenaires.

Cela viendra bonifier l'offre du Desjardins Lab de Montréal, qui inclut des services de prototypage rapide et d'exploration technologique et contribue au développement de la culture d'innovation afin de créer de la valeur pour les membres, les clients et les communautés de Desjardins.

Il sera également possible de visiter les kiosques qui représenteront les 7 activités clés du Lab :

Prototypage

Recherche et développement

«Design thinking»

Innovation sociale

Coopérathon

RDVInnovation

Partenariats

Date : Mercredi 13 décembre 2017 Lieu : Desjardins Lab, 200, rue des Commandeurs, Lévis (rez-de-chaussée) Heure : 12 h

SOURCE Mouvement Desjardins

Communiqué envoyé le 11 décembre 2017 à 13:00 et diffusé par :