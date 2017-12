Menlo Security, une entreprise soutenue par des leaders de la finance et des technologies, redéfinit la sécurité







Le nouvel investissement illustre l'adoption croissante des technologies d'isolation contre les logiciels malveillants dans les grandes et moyennes entreprises

Menlo Security, un leader de l'isolation contre les logiciels malveillants, a bouclé une phase d'investissement de série C de 40 millions de dollars, ce qui porte les investissements à 85 millions de dollars au total. American Express Ventures, Ericsson Ventures et HSBC font partie des nouveaux investisseurs de cette phase. Ils se joignent aux investisseurs existants de Menlo : JPMorgan Chase, General Catalyst, Sutter Hill Ventures, Osage University Partners et Engineering Capital. Cet investissement permettra à Menlo de développer ses activités de vente et de marketing pour sa Plateforme d'isolation de sécurité qui permet à des entreprises de toutes tailles d'adopter une approche plus efficace en termes de protection.

Les conséquences des violations de la sécurité continuent de dominer l'actualité dans le monde entier, tandis que les pirates utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées qui rendent insuffisants les produits conventionnels de détection des logiciels malveillants. Plutôt que de tenter de distinguer les contenus sûrs et à risque, la Plateforme d'isolation de sécurité de Menlo joue le rôle d'une partition numérique qui isole et exécute tous les contenus Web, les liens des courriers électroniques et les documents sur le cloud, puis diffuse aux ordinateurs des employés une version sans logiciel malveillant de ces contenus via la technologie ACR brevetée par Menlo (Adaptive Clientless Renderingtm, ou rendu adaptatif sans client) qui procure une expérience d'exécution entièrement native. Les entreprises devant tous les jours faire face à de nouveaux types d'attaques toujours plus sophistiquées, l'adoption de la plateforme Menlo connaît une croissance marquée dans de nombreuses régions et de nombreux secteurs, notamment la finance, la technologie, la production, l'hôtellerie, la santé et le secteur public.

« Plus d'un million d'utilisateurs de centaines d'entreprises sont protégés par Menlo, sans aucune infection signalée à ce jour », affirme Amir Ben Efraim, PDG de Menlo Security. « Grâce à ces résultats, le marché accorde une confiance exceptionnelle à notre solution. Dans le domaine de la prévention contre les logiciels malveillants, les clients exigent des approches plus durables et aimeraient pouvoir délaisser les longues suites de solutions installées l'une après l'autre, qui restent constamment vulnérables aux dernières attaques en date. Ce financement nous permet de saisir cette opportunité et d'intensifier le déploiement de notre plateforme dans le monde entier pour répondre à cette demande croissante, tout en concrétisant notre vision : éliminer les risques posés par le hameçonnage, le ransomware et autres logiciels malveillants que peuvent contenir les e-mails, les pages Web ou les documents téléchargés. »

Le niveau de protection offert par la technologie d'isolation de Menlo Security place la barre plus haut que les technologies concurrentes et redéfinit les normes pour la sécurité, ce qui attire l'attention des clients comme des investisseurs.

« Le hameçonnage (ou phishing) est devenu l'une des menaces les plus courantes pour les entreprises de secteurs et de régions très variés » explique Rick Smith, Responsable des investissements privés chez JPMorgan Chase. « JPMorgan Chase est ravi de poursuivre sa collaboration avec Menlo Security pour soutenir son approche novatrice de la sécurité en ligne basée sur l'isolation, qui permet d'éliminer les attaques de hameçonnage sans perturber nos activités. »

« À mesure que les cyber-menaces deviennent de plus en plus sophistiquées, nous percevons un besoin croissant de disposer de solutions de sécurité proactives capables d'identifier et d'isoler des contenus malveillants sur le Web avant qu'ils ne s'infiltrent dans les systèmes des entreprises » explique Harshul Sanghi, directeur associé d'Amex Ventures. « La technologie d'isolation de Menlo offre une solution solide, c'est pourquoi nous nous réjouissons d'avoir contribué à sa prochaine phase de croissance qui permettra à l'entreprise de développer son portefeuille de clients et de continuer à améliorer ses capacités. »

« Un environnement exempt de logiciels malveillants est absolument essentiel pour promouvoir l'innovation, la collaboration et les découvertes » explique Albert Kim, directeur d'Ericsson Ventures. « Chez Ericsson, où nous cherchons à améliorer en permanence nos solutions de réseau, un système de sécurité à la pointe de la technologie est indispensable au bon fonctionnement des réseaux de communication mondiaux. Nous considérons que la technologie d'isolation de Menlo permet d'améliorer la sécurité de tous les réseaux. »

Tim Dawson, directeur des cybertechnologies chez HSBC, explique : « La cyber-sécurité est une priorité absolue pour nous, et nous mettons un point d'honneur à y consacrer le temps et les ressources nécessaires. Dans un monde où les menaces évoluent constamment, cet investissement illustre notre volonté et notre engagement en faveur de méthodes innovantes pour protéger nos clients et notre personnel. »

L'isolation de la navigation Web sur Internet

Le secteur commence à remarquer cette technologie d'isolation. Dans un rapport intitulé « Cool Vendors in Security for Midsize Enterprises 2017 » (Les éditeurs tendance de la sécurité des PME en 2017) publié le 31 mai 2017, des analystes de Gartner, Neil Wynne, Adam Hils, Saniye Burcu Alaybeyi et Tricia Phillips, ont écrit : « Gartner estime que les organisations qui isolent la navigation sur le Web bénéficieront d'une diminution de 70 % des attaques compromettant la sécurité des systèmes des utilisateurs finaux. » La suite du rapport indique « En isolant l'activité de navigation de l'utilisateur sur l'Internet public par rapport à l'appareil de l'utilisateur final et au reste des réseaux et des systèmes de l'entreprise, il est possible de réduire considérablement la capacité d'un pirate à s'implanter, se déplacer latéralement, faire effraction dans d'autres systèmes de l'entreprise et exfiltrer des données. En particulier, l'isolation du navigateur peut déjouer les attaques de ransomware et bloquer ainsi la capacité du logiciel malveillant à crypter les fichiers de l'utilisateur sur ses appareils ou dans des dossiers partagés, car aucun de ces supports n'est directement accessible depuis la session de navigation distante. » Menlo Security a reçu la distinction « d'éditeur tendance » (Cool Vendor) dans ce rapport.

À propos de Menlo Security

Menlo Security protège les organisations contre les cyber-attaques en tentant d'éliminer la menace des logiciels malveillants sur le Web, dans les documents et dans les e-mails. La plateforme d'isolation sur le cloud de Menlo Security offre l'évolutivité nécessaire pour conférer une protection complète à des entreprises de toute taille sans nécessiter de logiciel sur le poste de l'utilisateur final ni compromettre l'expérience d'utilisation de ce dernier. Menlo Security bénéficie de la confiance de grandes entreprises mondiales, y compris des entreprises du palmarès Fortune 500 et des institutions financières. Elle est soutenue par General Catalyst, Sutter Hill Ventures, Engineering Capital, Osage University Partners, American Express Ventures, Ericsson Ventures, HSBC et JP Morgan Chase. Le siège de Menlo Security est situé à Palo Alto, en Californie. Pour plus d'informations, consultez : https://www.menlosecurity.com ou @menlosecurity.

