L'Opposition officielle choisit le nom « Mouvement Montréal »







MONTRÉAL, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup de fierté que le chef de l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal, M. Lionel Perez, accompagné des membres de son équipe, a dévoilé à la population montréalaise le nouveau nom que portera sa formation politique : Mouvement Montréal.

« En adoptant cette appellation, nous amorçons un nouveau départ. Le nom Mouvement Montréal représente notre ambition de faire avancer Montréal en concertation avec toutes ses forces vives. Nous sommes un parti tourné vers l'action, rassembleur et ouvert à la diversité. Notre équipe est formée d'élus compétents, présents dans leur quartier et surtout, dévoués à bâtir ensemble le Montréal de demain », a expliqué M. Perez.

« Déjà, au cours des dernières semaines, les Montréalais ont pu constater qu'à titre d'Opposition officielle, Mouvement Montréal s'est engagé à représenter leurs intérêts, de manière responsable et rigoureuse, et nous continuerons de le faire. Mouvement Montréal compte être un acteur engagé dans les débats et les discussions qui touchent l'ensemble des citoyens montréalais », a poursuivi M. Perez.

Le Chef de Mouvement Montréal a également tenu à remercier le comité d'élus qui a piloté la démarche menant à ce nouveau nom, lequel était composé d'Effie Giannou, Benoit Langevin, Giovanni Rapanà, Abdelhaq Sari, Véronique Tremblay et Cathy Wong. « Afin de marquer ce nouveau mandat, nous tenions à présenter notre nouvelle appellation avant le premier conseil municipal ordinaire. C'est maintenant chose faite. À compter d'aujourd'hui, les citoyens de Montréal auront de multiples occasions de se joindre à Mouvement Montréal pour travailler à l'essor de notre ville », a conclu M. Perez.

Rappelons que Mouvement Montréal représente 38 élus, dont 24 conseillers de ville et 14 conseillers d'arrondissement, présents dans 13 arrondissements.

