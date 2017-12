Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce







OTTAWA, le 11 déc. 2017 /CNW/ - L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, et le général Jonathan Vance, chef d'état?major de la Défense, feront une annonce. Avant l'annonce, les représentants des médias sont invités à assister à une séance d'information technique.

Séance d'information technique (sous embargo) :

Date : Le 12 décembre 2017 Heure : 12 h (HNE) Endroit : Amphithéâtre national de la presse

150, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Des cadres supérieurs prononceront un bref discours et répondront aux questions des médias.

Annonce :

Date : Le 12 décembre 2017 Heure : 13 h (HNE) Endroit : Amphithéâtre national de la presse

150, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Les ministres prononceront un bref discours et répondront aux questions des médias.

Notes au rédacteur en chef / directeur des nouvelles :

La séance d'information technique sera sous embargo jusqu'au début de l'annonce.

L'usage d'un appareil photo ou d'une caméra n'est pas autorisé durant la séance d'information technique.

La séance d'information technique n'est pas tenue à des fins d'attribution.

Les représentants des médias désirant participer à la séance d'information technique et à l'annonce par téléconférence doivent s'inscrire auprès du Bureau des relations avec les médias de Services publics et Approvisionnement Canada, au 819-420-5501. Le numéro de téléphone de la téléconférence sera communiqué au moment de l'inscription.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

