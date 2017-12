Merci Canada! CBC/Radio-Canada double sa portée numérique deux ans et demi plus tôt que prévu







OTTAWA, le 11 déc. 2017 /CNW/ - Les Canadiens aiment leur diffuseur public. Grâce à eux, CBC/Radio-Canada a doublé sa portée numérique deux ans et demi plus tôt que prévu.

Les plus récents résultats de comScore révèlent que 18 millions de Canadiens ont visité* nos sites numériques, en moyenne, chaque mois entre avril et octobre 2017. C'est presque la moitié de la population canadienne et le double de la fréquentation enregistrée lorsque nous avons entrepris notre transformation numérique.

« Ces résultats démontrent que les émissions et les services que nous offrons sur nos plateformes numériques trouvent un écho auprès des Canadiens », a déclaré Hubert T. Lacroix, le président-directeur général de CBC/Radio-Canada. « Je suis très fier des employés de CBC/Radio-Canada qui ont travaillé sans relâche pour faire de notre transformation numérique un succès. »

En 2014, nous avons lancé notre Stratégie 2020 : Un espace pour nous tous pour moderniser nos services et approfondir notre relation avec les Canadiens à l'ère du numérique. Cette transformation reposait en grande partie sur le fait que nous devions doubler notre portée numérique, renforcer notre présence locale et offrir une programmation plus ambitieuse.

Non seulement nous avons atteint notre objectif plus tôt que prévu, mais les trois quarts de nos visiteurs utilisent nos services par l'intermédiaire de leurs appareils mobiles pour échanger avec nous et entre eux, toute la journée. Aujourd'hui, CBC/Radio-Canada est la première source de nouvelles et d'information en ligne du pays.

« Cet accomplissement nous aide à jouer un rôle central pour soutenir la culture canadienne », a ajouté M. Lacroix. « Nous continuerons de miser sur ce succès. Les Canadiens ont pris le virage numérique et c'est clairement ce qu'ils attendent de leur diffuseur public. »

CBC/Radio-Canada est le radiodiffuseur public national du Canada et l'une des plus grandes institutions culturelles du pays. Nous sommes la source de confiance des Canadiens pour l'information et les contenus de divertissement canadiens. Profondément enracinée dans les communautés de partout au pays, CBC/Radio-Canada offre une programmation diversifiée en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous présentons également un point de vue typiquement canadien sur l'information internationale.

*Visiteurs uniques (personnes) et non pas nombre de visites (clics/accès)

