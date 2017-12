Rapport du Coroner sur les circonstances du décès d'André Benjamin : Plus de questions que de réponses sur le travail des policiers

« Il y a maintenant 30 ans que nous sommes entrés dans l'ère moderne de l'histoire des services préhospitaliers d'urgence au Québec et les membres de la CSAQ ont travaillé sans relâche à les rendre toujours plus efficaces. Tellement que nous avons...

Le gouvernement du Québec verse une aide financière de 187 040 $ à GESMUS, l'entreprise de gestion de la Société des médecins de l'Université de Sherbrooke (SMUS). Ce montant appuiera la réalisation, en partenariat avec Omnimed et le Centre intégré...