Manne hivernale : nombreux sont ceux qui verront leur bonus de fin d'année 2017 augmenter







42 % des cadres prévoient que le niveau des bonus va augmenter cette année

TORONTO, le 11 déc. 2017 /CNW/ - Pour de nombreux travailleurs, 2017 se terminera sur une note particulièrement joyeuse. Selon une nouvelle étude menée par Robert Half, le cabinet international de dotation en personnel, près de la moitié des cadres supérieurs (42 %) ont répondu qu'ils s'attendaient à ce que leur bonus de fin d'année soit au moins un peu plus élevé qu'en 2016. Seulement 8 % des répondants ont déclaré que le montant de leur bonus allait être moindre, tandis que 33 % estiment que leur bonus ne changera pas.

Nous avons posé la question suivante à des cadres supérieurs : « Vous attendez-vous à ce que les bonus de fin d'année soient d'un niveau plus élevé ou moins élevé que l'an passé? » Voici leurs réponses* :

Beaucoup plus élevé 4 % Un peu plus élevé 38 % Pareil que l'an passé 33 % Un peu moins élevé 6 % Beaucoup moins élevé 2 % Ne sait pas/pas de réponse 18 % Total 101 %

*Les totaux ne sont pas de 100 %, car les chiffres ont été arrondis.

Selon une autre étude effectuée par Robert Half, le rendement des travailleurs ne joue habituellement qu'un petit rôle dans la détermination de leur bonus. Dans le sondage, 16 % des professionnels des ressources humaines, des avantages sociaux et de la rémunération rapportent que les bonus sont uniquement fondés sur le rendement individuel, contre 27 % qui déclarent que les montants sont déterminés en fonction du rendement de l'entreprise et de l'employé, et 22 % qui prennent en compte la réussite de l'employé, de l'équipe et de l'entreprise dans les décisions de rémunération. Un autre 19 % des répondants précisent qu'ils n'offrent aucun bonus.

« Les bonus des salariés, qu'ils soient monétaires ou autres, contribuent grandement à montrer aux travailleurs que leurs apports à l'entreprise sont à la fois reconnus et appréciés », a déclaré Greg Scileppi, président, activités internationales de dotation en personnel, Robert Half. « S'il n'est pas possible de proposer des bonus financiers, vous pouvez toujours envisager d'autres options comme des cartes-cadeaux, des congés supplémentaires ou des avantages liés au bien-être. Quel que soit le geste, le fait de remercier les membres de votre équipe pour les efforts déployés tout au long de l'année permet de garder les gens motivés, engagés et d'en faire d'ardents défenseurs de l'entreprise. »

Au sujet du sondage

Le sondage auprès des cadres supérieurs a été mis au point par Robert Half et mené par une firme de sondage indépendante. Les résultats du sondage sont fondés sur des entrevues téléphoniques menées auprès de plus de 300 cadres supérieurs provenant d'un échantillon aléatoire de sociétés canadiennes. Le deuxième sondage se fonde sur les réponses fournies par plus de 700 professionnels des ressources humaines, des avantages sociaux et de la rémunération qui travaillent pour des entreprises nord-américaines issues de divers domaines.

