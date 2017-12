Budget 2018 et programme triennal d'immobilisations 2018-2020 - La Ville de Laval bâtit sur ses actifs







LAVAL, QC, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Laval, Marc Demers, a présenté aujourd'hui le budget 2018 de la Ville de Laval et le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2018-2020 en compagnie du directeur général de la Ville, Serge Lamontagne.

« Ce cinquième exercice budgétaire démontre avant tout notre volonté de bâtir sur nos acquis. C'est ce que la population nous a demandé le 5 novembre dernier. Ainsi, nous poursuivons le travail amorcé en respectant nos engagements, fondés sur une vision structurée, partagée avec l'ensemble de la population lavalloise au fil des consultations publiques que nous avons menées. Laval, urbaine de nature, continue de prendre forme en s'inscrivant résolument dans les lignes de ce budget », a affirmé le maire Demers.

« Cette année, plus que jamais, nous visons la continuité, tant en ce qui concerne notre vision stratégique que dans l'ajout ou l'amélioration de nos services. Par exemple, le budget comporte l'élargissement de la collecte des matières organiques et la bonification de 50 % du programme de soutien à domicile des aînés. À plus long terme, par les investissements prévus au PTI, nous entamons entre autres un important virage numérique. On poursuit le développement de nos projets urbains structurants, l'implantation de nouvelles infrastructures, la réhabilitation de celles existantes et nous consacrons les efforts nécessaires afin d'assurer la saine gestion de nos ressources. La sécurité publique, la mobilité, la réfection de notre réseau routier ou la préservation et la mise en valeur de nos milieux naturels sont d'autres éléments qui s'ajoutent à la liste de nos priorités et qui s'inscrivent dans la continuité », a soutenu le directeur général de la Ville, Serge Lamontagne.

Budget 2018 : Laval bâtit sur ses actifs

Le cinquième budget de l'administration Demers prévoit des dépenses de 836,3 M$. Le compte de taxes pour les secteurs résidentiel et non résidentiel augmentera uniformément de 1,4 %, ce qui est en deçà de l'inflation projetée par les économistes.

En concordance avec la volonté de la Ville de bâtir sur ses actifs, l'exercice budgétaire comporte plusieurs ajouts et améliorations de services. Ceux-ci sont présentés selon les cinq axes de la vision stratégique pour 2035, qui vise à faire de Laval une ville urbaine de nature. En voici quelques-uns :

HUMAINE DE NATURE

Bonification de 50 % du programme de soutien à domicile des personnes âgées : la subvention passe de 100 $ à 150 $ par année par logement, unité d'habitation, chambre conforme ou logement intergénérationnel occupé par au moins une personne âgée de 65 ans ou plus agissant à titre de locataire, de propriétaire ou d'occupant. Le montant passe de 200 $ à 300 $ par année lorsque la personne admissible bénéficie du supplément de revenu garanti versé par le gouvernement du Canada en vertu de la loi sur la sécurité de la vieillesse.

VIVANTE DE NATURE

Élargissement de la collecte des matières organiques à 46 000 portes additionnelles, pour un total de plus de 84 000 portes desservies dès l'an prochain : 1,5 M$

SÉDUISANTE DE NATURE

Contribution à l'Autorité régionale de transport métropolitain pour le transport collectif de 80,3 M$, soit une augmentation de 5 M$ par rapport à 2017.

Budget de contribution à la Communauté métropolitaine de Montréal de 9,4 M$, en hausse de 0,4 M$.

ENTREPRENANTE DE NATURE

Poursuite de l'internalisation au Service des affaires juridiques (0,6 M$) financée par une diminution des honoraires professionnels. De plus, pour une deuxième année, une équipe temporaire supporte les avocats en place pour faire face aux nombreuses poursuites devant être intentées dans le cadre de la Loi visant la récupération des sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats publics.

ENGAGÉE DE NATURE

Renforcement du Service de l'innovation et des technologies (0,6 M$) afin d'assurer le virage numérique et de faire de Laval une ville intelligente et innovante.

PTI : plus d'un milliard d'investissements projetés d'ici 2020

Le programme triennal d'immobilisations 2018-2020 prévoit des investissements totaux de 1080 M$, soit 365 M$ en 2018, 325 M$ en 2019 et 390 M$ en 2020. Ces investissements sont répartis entre la protection et la réfection des éléments d'actifs existants, le soutien opérationnel (44,1 %) et le développement des infrastructures (55,9 %).

En voici les faits saillants :

Virage numérique : 57,4 M$

Aménagement de nouveaux parcs et de berges, incluant un pavillon d'accueil, réfection et mise aux normes des parcs existants, construction d'installations d'athlétisme, construction de chalets de parc, aménagement de boisés et plantation d'arbres afin de contrer les effets des îlots de chaleur : 107 M$

Développement du centre-ville et des quartiers, incluant la revitalisation des secteurs de la station intermodale de la Concorde et du métro Cartier : 29,6 M$

: 29,6 M$ Usine de biométhanisation et de compostage : 200 M$ à terme

biométhanisation et de compostage : 200 M$ à terme Aménagement de 2 écocentres permanents : 7,2 M$

Réfection des stations d'eau potable, des usines d'épuration et des stations de pompage, réseau d'égouts et d'aqueduc et contrôle des surverses : 184,2 M$

Réseau cyclable et piétonnier : 12,3 M$

Mesures d'apaisement de la circulation (aménagement de trottoirs, implantation de nouveaux feux de circulation ou autres signalisations à des endroits stratégiques) : 8,8 M$.

Réfection du réseau routier, des viaducs, des ponts et des ponceaux : 86,1 M$

Revitalisation du secteur Val-Martin, dont la construction d'un pôle communautaire : 26,2 M$

Réfection des arénas Mike-Bossy et Hartland-Monahan : 10,4 M$

Construction d'un centre de services animaliers : 17,8 M$

Construction d'un centre communautaire à Sainte-Dorothée et finalisation de celui construit au parc de Lausanne : 9,9 M$

Construction du Centre d'interprétation des biosciences Armand-Frappier : 8 M$

Infrastructures aquatiques (rénovation des piscines Berthiaume-Du Tremblay , Prévost et Chénier et aménagement de 5 jeux d'eau : 18 M$

, Prévost et Chénier et aménagement de 5 jeux d'eau : 18 M$ Construction d'un complexe aquatique : 54,9 M$

Construction d'un centre de services de proximité de l'Est dans Saint-François : 25,1 M$ à terme

Construction de trois casernes de pompiers ( Pont-Viau , Saint-François et Laval-Ouest : 32,4 M$

, Saint-François et : 32,4 M$ Construction d'un nouveau poste de gendarmerie dans l'ouest de la ville : plus de 40 M$ à terme.

