Le projet d'agrandissement et de rénovation du palais de justice de Roberval franchit une nouvelle étape

ROBERVAL, QC, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le projet d'agrandissement et de rénovation du palais de justice de Roberval a franchi une première étape importante, qui consiste en une évaluation exhaustive des coûts et des besoins, soit celle du dossier d'opportunité. Le ministère de la Justice a donc analysé les besoins en matière d'espace en fonction des préoccupations des citoyens et des acteurs du système judiciaire afin d'offrir un lieu moderne et technologique qui répond aux normes en vigueur.

Cette évaluation soumise et maintenant approuvée nous a permis de déterminer l'ampleur architecturale et financière des travaux :

Ce projet représente un investissement estimé à près de 62 M$ de dollars.

Le projet est un agrandissement d'environ 300 % de la superficie du bâtiment existant par l'acquisition de trois parcelles de terrain adjacentes et par la construction d'un bâtiment de trois étages.

En plus des 3 salles d'audience actuellement disponibles et qui seront réaménagées, nous ajouterons une salle d'audience, une salle de conférence de règlement à l'amiable, une salle de témoignage et une salle d'autorisation judiciaire.

La sécurité de la magistrature, des victimes et des autres clientèles sera améliorée par un réseau de circulation approprié.

Un total de 11 salles pour les consultations des avocats avec leurs clients et les rencontres des victimes d'actes criminels seront aménagées.

Les espaces intérieurs du palais de justice seront réorganisés en fonction des normes d'administration de la justice actuelles et seront dotés des dernières technologies en matière de communication. Les équipements nécessaires à la présentation de la preuve technologique, à la visiocomparution, à la visioprésidence et au télétémoignage seront installés.

Les activités judiciaires seront maintenues pendant toute la durée du projet. Propriétaire du palais de justice, la Société québécoise des infrastructures (SQI) assurera la réalisation des travaux.

L'appel d'offres pour recruter un gérant de construction, des ingénieurs et des architectes pour l'élaboration des plans et des devis préliminaires débutera le 14 décembre 2017.

Ces travaux s'inscrivent dans les objectifs du plan stratégique 2015-2020 du ministère de la Justice afin d'offrir un meilleur accès à une justice efficiente et au droit pour les citoyennes et citoyens. Ils contribueront à réduire les délais de justice au Saguenay-Lac-Saint-Jean et amélioreront la qualité des services pour toutes et tous. De plus, ce projet encouragera la revitalisation du centre-ville ainsi que le développement économique de la région, entre autres, par la création d'emplois.

Les plans et devis qui composeront le dossier d'affaires devront être finalisés d'ici la fin de l'hiver 2019 afin que les travaux d'excavation et de fondation puissent débuter à l'été 2019.

Citations :

« Le projet de rénovation du palais de justice de Roberval est une priorité pour la région et pour notre gouvernement. Et si nous sommes capables d'annoncer aujourd'hui cette nouvelle étape en vue de sa réalisation, c'est parce que nous nous sommes donné les marges de manoeuvre nécessaires pour à la fois investir dans les priorités des Québécoises et Québécois, alléger leur fardeau fiscal et réaliser des projets comme l'agrandissement et la rénovation du palais de justice de Roberval. »

Philippe Couillard, premier ministre du Québec, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et député de Roberval

« Je suis ravie de voir ces travaux d'infrastructure cheminer vers leur réalisation. Ce projet majeur s'échelonnera sur une période de 30 mois et contribuera à mettre en place une justice moderne, accessible et surtout efficiente, comme nous le souhaitons toutes et tous. »

Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et Procureure générale du Québec

