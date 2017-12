Programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation (PACTE) - Une aide financière de près de 194 004 $ sera accordée aux organismes Le jardin éducatif du Pontiac et Conseil d'alphabétisation de l'ouest du Québec







CAMPBELL'S BAY, QC, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Une aide financière de 194 004 $ sera allouée aux organismes Le jardin éducatif du Pontiac et Conseil d'alphabétisation de l'ouest du Québec pour leur permettre de consolider leurs actions dans le domaine de l'alphabétisation. Elle provient de la somme récurrente de 27,4 millions de dollars accordée dans le cadre du Programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation (PACTE) en 2017-2018.

Le jardin éducatif du Pontiac recevra un montant bonifié de 34 928 $ portant le montant total accordé en 2017-2018 à 84 928 $.

Le Conseil d'alphabétisation de l'ouest du Québec recevra un montant bonifié de 22 476 $ portant le montant accordé en 2017-2018 à 109 076 $.

Le député de Pontiac et ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. André Fortin, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx.

Rappelons que 1 million de dollars du Programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation sert à soutenir les organismes communautaires pour des projets particuliers. De plus, une somme de près de 26,4 millions de dollars permet aux organismes d'action communautaire autonome qui oeuvrent dans les domaines de l'alphabétisation, de la lutte contre le décrochage scolaire, du raccrochage scolaire et de la formation continue d'avoir une plus grande stabilité financière et ainsi de répondre aux besoins du million de Québécoises et Québécois qui vivent au quotidien avec des difficultés liées à la lecture et à l'écriture.

Citations :

« Je suis très heureux du soutien financier apporté aux organismes Le jardin éducatif du Pontiac et le Conseil d'alphabétisation de l'ouest du Québec. Cette somme leur permettra de poursuivre leurs objectifs et de continuer leur travail pour favoriser la poursuite des apprentissages, et ce, tant chez les jeunes que chez les adultes. Ces organismes jouent un rôle social important que notre gouvernement se doit de soutenir. L'investissement annoncé aujourd'hui est un geste concret en ce sens. »

André Fortin, député de Pontiac et ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« Nous avons la chance d'avoir, dans le milieu de l'éducation, de nombreux partenaires clés qui réalisent un travail essentiel, tant auprès des jeunes que des adultes. Depuis mon arrivée, la réussite éducative de tous dicte l'ensemble des actions que nous posons. Le soutien des organismes communautaires en éducation constitue un autre geste concret en ce sens et assurera la pérennité des services offerts par nos partenaires sur l'ensemble du territoire. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Le 2 décembre 2016, au terme des consultations publiques ayant mené à la Politique de la réussite éducative, le ministre a annoncé l'attribution d'un montant additionnel de 9 millions de dollars, ce qui porte à plus de 27 millions l'enveloppe totale du PACTE en 2017-2018.

Les 197 organismes qui oeuvrent en matière d'alphabétisation, de lutte contre le décrochage scolaire, de raccrochage scolaire et de formation continue ont été informés récemment de l'aide financière qui leur est attribuée.

Cette aide financière récurrente est liée directement à la Politique de la réussite éducative, qui établit la communauté comme étant un facteur important de la réussite éducative. En effet, les organismes communautaires travaillent en complémentarité avec le réseau scolaire.

