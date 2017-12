Appui aux secteurs stratégiques et aux créneaux d'excellence - Québec soutient l'implantation d'une plateforme de données dans le réseau de la santé de l'Estrie







SHERBROOKE, QC, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec verse une aide financière de 187 040 $ à GESMUS, l'entreprise de gestion de la Société des médecins de l'Université de Sherbrooke (SMUS). Ce montant appuiera la réalisation, en partenariat avec Omnimed et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie - CHUS), d'un projet évalué à 467 600 $.

Le député de Saint-François, M. Guy Hardy, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette.

Ce projet consiste à concevoir et à mettre en place une plateforme sécurisée pour le partage de données administratives et cliniques, et ce, en vue de favoriser une meilleure utilisation des ressources et une prise en charge plus rapide des usagers à la suite d'une période d'hospitalisation ou de consultation en cliniques externes et à l'urgence.

L'aide gouvernementale est issue du Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence (PADS) du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation.

Citations :

« Les intervenants du réseau de la santé de l'Estrie nous démontrent une fois de plus leur grand sens de l'innovation en mettant en oeuvre un projet fondé sur les technologies de l'information et des communications. Ce secteur d'avenir est d'ailleurs appelé à jouer un rôle grandissant dans l'amélioration des soins de santé, et, en soutenant ce projet, les membres du créneau d'excellence SAGE-Innovation ont compris toute l'importance d'exploiter pleinement son potentiel. »

Guy Hardy, député de Saint-François



« L'implantation de cette plateforme de données contribuera à améliorer le réseau de la santé de l'Estrie. Il s'agit d'une initiative porteuse pour la région et la Société des médecins de l'Université de Sherbrooke, qui pourra accroître la portée de ses services, en plus d'offrir des emplois spécialisés en programmation et en gestion. Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer l'essor de cette organisation clé du réseau estrien de la santé. »

Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

« En permettant le passage de l'idée à la commercialisation, ce projet rejoint l'un des axes prioritaires du créneau d'excellence SAGE-Innovation. Ensemble, les partenaires du créneau travaillent ainsi à consolider la position d'excellence de l'Estrie en tant que région reconnue mondialement pour ses innovations en santé. »

Luc Fortin, député de Sherbrooke, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

La SMUS, un organisme unique au Canada , regroupe quelque 460 médecins-professeurs de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke , qui mettent en commun leurs revenus provenant d'activités cliniques, de recherche et d'enseignement pour faire évoluer la médecine sous toutes ses formes.

, regroupe quelque 460 médecins-professeurs de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de , qui mettent en commun leurs revenus provenant d'activités cliniques, de recherche et d'enseignement pour faire évoluer la médecine sous toutes ses formes. Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS est responsable de la coordination des soins et des services dans l'ensemble de la région de l'Estrie.

Omnimed est une entreprise qui encourage la collaboration, le partage d'information, l'efficacité des processus de travail et l'accès à la connaissance médicale au moyen d'un dossier médical électronique partageable.

Le PADS vise à mobiliser les entreprises et les partenaires économiques du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et à concerter leurs actions autour d'objectifs et de modes d'intervention communs pour favoriser le développement des secteurs stratégiques et la mise en oeuvre des orientations ministérielles.

Le créneau d'excellence SAGE-Innovation, issu de la démarche ACCORD, s'appuie sur la complémentarité afin de former une réelle communauté de praticiens en santé visant à favoriser le développement d'innovations et de projets structurants en matière de santé et de soutien à l'autonomie des personnes.

