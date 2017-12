Vior annonce la clôture de son placement privé







SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIÈRE VIOR INC. (TSX CROISSANCE:VIO)(FRANCFORT:VL51) (la « Société » ou « Vior ») est heureuse d'annoncer la clôture de son placement privé totalisant 1 500 000 unités (les « Unités ») au prix de 0,08 $ par Unité, pour un montant totalisant 120 000 $ (le « Placement »). Chaque Unité comprend une (1) action ordinaire de la Société et un bon de souscription (un « Bon »). Chaque Bon permet à son détenteur d'acquérir une (1) action ordinaire de la Société au prix de 0,12 $ par action pour une période de soixante mois se terminant le 8 décembre 2022.

La Société a déjà annoncé ce placement privé dans le cadre de la nomination de M. Mark Fedosiewich à titre de président et chef de la direction (pour plus de détails, se reporter au communiqué de presse daté du 30 octobre 2017). Toutes les Unités du placement privé ont été souscrites par M. Fedosiewich. Sa participation constitue une «opération avec une personne apparentée» au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le «Règlement 61-101»). Toutefois, cette participation est exemptée des exigences d'évaluation et d'approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61-101 en raison du fait que ni la juste valeur marchande du placement privé, ni la contrepartie versée par M. Fedosiewich ne dépassent 25% de la capitalisation boursière de la Société. Par ailleurs, la Société n'a pas déposé de déclaration de changement important au moins 21 jours avant la clôture du placement privé puisque M. Fedosiewich n'était pas un initié au moment des négociations du placement privé.

Le placement privé demeure assujetti à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Profil de la Société

La stratégie de Vior consiste à générer, explorer et développer des projets de qualité dans les zones minières les plus éprouvées et accessibles. Au fil des ans, l'équipe technique et de gestion de Vior a su démontrer sa capacité à découvrir de nombreux gisements d'or et de prospection minérale.

