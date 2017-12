SciBite acquiert FactBio







Un fournisseur de technologies pour les sciences de la vie, récompensé par des prix, acquiert une start-up brillante de gestion sémantique des données

SciBite, une entreprise dont la technologie révolutionne la R & D des sociétés pharmaceutiques dans le monde entier, a acquis la start-up FactBio, basée à Cambridge, un grand développeur de logiciels sémantiques destinés à la gestion et la conservation des données pour les sciences de la vie. FactBio deviendra une filiale entièrement détenue par SciBite et toutes ses activités déménageront dans les bureaux de SciBite situés sur le Wellcome Trust Genome Campus, à Cambridge, au Royaume-Uni. Les termes du contrat n'ont pas été divulgués.

L'ère de la R & D axée sur les données incite à investir dans des technologies telles que l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle, l'intégration des données et le traitement du langage naturel, afin de mieux comprendre les nouvelles stratégies de développement des médicaments. Bien que le secret pour que de tels efforts soient couronnés de succès consiste en des données précises et de grande qualité, il est certain que le travail de nettoyage et d'annotation des données nécessaire pour y parvenir peut s'avérer coûteux, pour ne pas dire souvent prohibitif. Grâce à Kusp, sa plate-forme de gestion des connaissances, FactBio fournit les outils servant à simplifier ce processus et générer les données de grande qualité nécessaires pour une analyse consistante.

« Les plates-formes de FactBio répondent à une étape cruciale dans l'accès à l'analyse des données, qui est un problème de plus en plus sérieux pour nos clients. La technologie partage les principes de SciBite en termes d'utilisation d'une forte représentation sémantique des données grâce à des ontologies de grande qualité et ensemble, nous apportons une solution holistique aux défis que posent les Big data de nos jours », a déclaré Rob Greenwood, PDG de SciBite.

« Faire partie de SciBite va signifier pour FactBio et sa technologie de pouvoir exploiter tout leur potentiel pour répondre aux besoins en termes de données de leurs clients du secteur des sciences de la vie, dans le cadre d'une stratégie de plate-forme beaucoup plus large », a déclaré James Malone, PDG de FactBio. « C'est un excellent choix pour les deux entreprises et nous sommes très enthousiastes à l'idée de l'avenir ».

À propos de SciBite

Reconnue comme « meilleur du salon » sur Bio IT World 2017 et récompensée par un BBA (prix britannique des affaires) 2017 dans la catégorie « Innovation » des mains de la BCCJ (Chambre de commerce britannique au Japon) pour sa technologie, SciBite est un grand fournisseur de solutions sémantiques pour les industries des sciences de la vie et pharmaceutiques. Basée au Royaume-Uni, elle apporte son soutien à sa clientèle mondiale à travers ses bureaux situés au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Japon. Solution rapide et évolutive, SciBite fournit une plate-forme sémantique aux différentes industries à vocation scientifique.

Pour en savoir plus sur SciBite et ses solutions, veuillez contacter info@scibite.com ou visiter http://www.scibite.com.

À propos de FactBio

FactBio conçoit et développe des ontologies et des outils destiné(e)s à la conservation et la gestion des données scientifiques. Spécialisée dans les données biomédicales, l'entreprise peut exploiter son potentiel pour appliquer ses outils et ses techniques à une plus grande échelle. Grâce à son portefeuille croissant de produits, l'entreprise aide ses clients à exploiter des données expérimentales et trouver des services pertinents afin d'accélérer leur recherche.

Contact avec les médias :

Monica Kulkarni

SciBite

+44(0)123-478-6129 ou monica@scibite.com

