Les 10 tendances eCommerce qui influenceront les détaillants en 2018







Absolunet a analysé plus de 60 initiatives numériques d'entreprises québécoises, nord-américaines et internationales afin de prédire les 10 tendances eCommerce qui marqueront 2018.

MONTRÉAL, le 11 déc. 2017 /CNW/ - Absolunet dévoile les dix tendances qui impacteront les détaillants en 2018. L'impact de ces tendances sera ressenti tout au long de la chaîne d'approvisionnement, autant chez les manufacturiers, les distributeurs, les détaillants que les consommateurs.



Absolunet, souvent citée comme l'une des plus importantes agences canadiennes en matière de commerce électronique, a analysé plus de 60 démarches numériques de détaillants connus dont plusieurs - Kanuk, Stokes et Primeau Vélo - sont ses clients.

Voici les 10 tendances qui seront incontournables en 2018 :



LA RENAISSANCE DES COMMERCES « BRIQUES ET MORTIER »

Un nouveau genre de boutique et d'expériences en personne vont commencer à remplacer les détaillants sortants. LE B2B PREND LE VIRAGE « CONSOMMATEUR »

Une tempête parfaite est sur le point de frapper le secteur du B2B, qui se chiffre à près de 1 000 milliards de dollars. LA RÉALITÉ AUGMENTÉE DANS VOTRE SALON

La réalité augmentée passera de la « nouveauté » à un outil de vente. MESURER L'IMPACT DE NUMÉRIQUE EN MAGASIN

Les détaillants pourront savoir quels clics et quelles publicités ont mené à quels achats en boutique. LE « CHECKOUT » MOBILE CESSERA D'ÊTRE PÉNIBLE

Le plus gros irritant du magasinage sur mobile - le passage à la caisse - deviendra un atout incontournable. L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE CRÉERA L'EXPÉRIENCE CLIENT PARFAITE

Oublions le marketing segmenté, l'intelligence artificielle permettra de créer des expériences de magasinage sur mesure pour chaque consommateur. AMAZON ET L'ANNÉE OÙ LES PLACES DE MARCHÉ ARRIVENT À MATURITÉ

Amazon sera un élément omniprésent dans tout plan d'affaires eCommerce en 2018. LA VOIX TRANSFORMERA GOOGLE + LE ECOMMERCE

Comment vendre en ligne si le consommateur ne visite jamais le site Web? LE MAGASINAGE PAR PHOTO

Une (recherche par) image vaut mille mots. BYE-BYE, NAVIGATEUR WEB

Le début de la fin de l'ère dominante du navigateur web.

« Les technologies existent déjà, nous croyons que c'est l'adoption et la prolifération de ces technologies qui se démarquera en 2018. La manière dont plusieurs entreprises font affaire sera remise en question, affirme Charles Desjardins, vice-président principal d'Absolunet. « Ce rapport devrait aider les détaillants, les distributeurs et les manufacturiers à mieux comprendre les enjeux et à choisir les meilleures stratégies et les meilleurs partenaires pour assurer leur croissance. »

Pour comprendre les 10 tendances et leurs répercussions potentielles sur le secteur québécois du commerce de détail et pour savoir quels détaillants d'ici et d'ailleurs ont appliqué quelles solutions numériques, visitez les 10 Tendances eCommerce au www.10tendancesecommerce.com

À propos d'Absolunet

Absolunet est une agence eCommerce nord-américaine qui aide les commerçants, distributeurs et manufacturiers à combler l'écart entre comment ils vendent et ce à quoi s'attendent leurs clients de l'économie numérique.

Fondée en 1999, l'agence détient les plus hautes certifications sur plusieurs plateformes eCommerce : l'agence est un partenaire «Enterprise» de Magento, partenaire «Or» de Sitecore, partenaire « platine » Insite en plus d'être le partenaire nord-américain de l'année inRiver au cours des trois dernières années.

Absolunet livre des intégrations eCommerce pour des clients dans divers secteurs à partir de ses trois bureaux à Montréal, Kansas City et Boisbriand.

