Cancerto 2017 : une série de spectacles au profit de la Fondation québécoise du cancer - Plus de 350 000 $ amassés







MONTRÉAL, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'automne a été bien rempli à la Fondation québécoise du cancer. De Gatineau à Québec, en passant par Montréal, Trois-Rivières et Sherbrooke, la série Cancerto a su donner espoir et réconfort à plusieurs touchés par le cancer en recueillant 350 270 $ à travers le Québec.

La série Cancerto a proposé, au cours des derniers mois, des soirées-bénéfice partout dans la province, mettant notamment en vedette : Marie-Eve Janvier, Jean-François Breau, Gabrielle Shonk, les musiciens de l'Orchestre du Septième Art, Kim Richardson, et bien sûr le porte-parole de la Fondation québécoise du cancer; Bruno Pelletier.

Le directeur général de la Fondation québécoise du cancer, M. Marco Décelles, remercie ceux qui ont contribué au succès des soirées Cancerto, qu'il s'agisse de donateurs, de partenaires, de membres de la communauté d'affaires et médicale ou encore de la population québécoise. Ils ont ainsi fait preuve de solidarité envers les personnes touchées par le cancer. « L'annonce d'un diagnostic de cancer bouleverse une vie. Les milliers de Québécois qui se tournent chaque année vers nos programmes et services pour adoucir leur quotidien sont guidés et réconfortés grâce à ceux qui appuient notre mission. Je suis reconnaissant de l'importante mobilisation qui a eu lieu partout au Québec cet automne. Nous continuerons d'offrir soutien, écoute et réconfort, comme le ferait une deuxième famille, aux personnes atteintes d'un cancer et leurs proches », a ajouté M. Décelles.

À propos de la série Cancerto

Depuis sa création en 2012, la série Cancerto a amassé plus de 2,3 M$ à travers la province. Les fonds amassés ont permis à des milliers de personnes fragilisées par la maladie d'avoir recours à des services et à des programmes qui ont favorisé leur bien-être au quotidien. Présenté sous différents concepts dans les villes de Sherbrooke, Montréal, Québec, Gatineau et Trois-Rivières, Cancerto se veut un hymne à la vie qui allie spectacles variés, moments magiques et rencontres uniques pour rendre hommage au courage des personnes touchées par le cancer.

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis plus de 35 ans, la Fondation québécoise du cancer est le principal organisme à s'occuper spécifiquement des personnes qui font face au cancer, une maladie qui touche une personne sur deux au Québec et qui comporte de nombreux impacts au quotidien. Présente à Montréal, à Québec, en Estrie, en Outaouais et en Mauricie, elle offre aux personnes atteintes d'un cancer et leurs proches des services qui comblent des besoins concrets et facilitent l'accès aux traitements en oncologie. Elle vient en aide également aux personnes de 15 à 39 ans touchées par le cancer via le Programme à Félix. De plus, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre gratuitement écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Info-cancer : 1 800 363-0063 | www.cancerquebec.com | Facebook : fqcancer

SOURCE Fondation québécoise du cancer

