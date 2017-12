Collins Barrow offre ses facilitations aux 59 candidats qui ont réussi l'EFC en 2017







WATERLOO, ON, le 11 déc. 2017 /CNW/ - Collins Barrow National est heureuse de féliciter les 59 candidats qui ont réussi l'Examen final commun (EFC)

L'EFC est un examen rigoureux qui se tient sur trois jours et qui exige des candidats qu'ils démontrent la profondeur et l'étendue des compétences acquises en vertu de la Grille de compétences des CPA. La réussite à cette épreuve constitue une étape importante vers l'obtention du titre de comptable professionnel agréé (CPA). Les candidats retenus de Collins Barrow se sont donc rapprochés encore plus de l'obtention de ce titre de compétence convoité.

«?Nous sommes extrêmement fiers de nos professionnels, car ils ont fait preuve d'excellence tant au niveau académique que professionnel?», a déclaré Doug Kroetsch, le président national de Collins Barrow. «?Pour pouvoir réussir cet examen, il est nécessaire de posséder des compétences techniques et de faire preuve de force de caractère--des qualités très appréciées à Collins Barrow. Cette réalisation est la première des nombreuses autres qui les attendent dans leurs carrières stimulantes et enrichissantes à CB et qui sont inhérentes à la vie professionnelle dans notre société.

Félicitations à :

Kiersten Classen (Victoria)

Denver Nicklas (Chatham)

Roselyne Wong (Montreal)

Amy Veltkamp (Winchester)

Cody Lan (Winnipeg)

Christopher Stewart (Kingston)

David Gobbi (Sarnia)

Lauren McIntosh (Elora)

David McGill (Elora)

Sandy Guo (Vancouver)

Evan Gallagher (Vancouver)

Trent Sayers (Canmore)

Mariyam Shah (Leamington)

Ryan Tinus (Leamington)

Shelja Garg (Windsor)

Kathryn Mitrevski (Windsor)

Mike Ciuro (Windsor)

Daniel Roberts (Red Deer)

Kaley Peeling (Red Deer)

Michael Amatangelo (Vaughan)

Yvonne Lam (Vaughan)

Drake McCleave (Vaughan)

Robert Vezina (London)

Joshua Roelans (London)

Jacqueline Teske (London)

Rob Alsop (Collingwood)

Sharla Magdalin (Yorkton)

Jackie Lu (Yorkton)

Kathryn Yanchycki (Yorkton)

Adam Yelland (Saskatoon)

Travis Armstrong (Edmonton)

Brayden Wong (Edmonton)

Yana Isaieva (Edmonton)

Laura Clark (Peterborough)

Sarah Wagstaff (Lindsay)

Alexander Kelly (Peterborough)

Rebecca Adrian (Peterborough)

Chris Elliott (Peterborough)

Hailey Moore (Ottawa)

Ilham Fuad (Ottawa)

Adriana Skaff (Ottawa)

Myriam Lesieur (Ottawa)

Katelyn Cameron (Halifax)

Leslie Beer (Halifax)

Ryan Cassidy (Halifax)

Mohamad El Attar (Halifax)

David Rebello (Halifax)

Brad Goreham (Halifax)

Aaron Poirier (Halifax)

Elaine Vasey (Calgary)

Jasnoor Bhandal (Calgary)

JaskiranToor (Calgary)

Paul Nielsen (Calgary)

Joshua Perry (Calgary)

Rebecca Goundry (Calgary)

Danielle Wallace (Calgary)

Edward Choi (Calgary)

Leah Rettie (Calgary)

Grace Gilewicz (Calgary)

Vous pouvez télécharger ici la liste des candidats de Collins Barrow ayant réussi l'ECF en 2017.

