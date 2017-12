Le nouveau 737 MAX de Boeing d'Air Canada proposant des prestations de nouvelle génération entre en service pour le transport de passagers







Le premier vol régulier lance le renouvellement de la flotte d'appareils à fuselage étroit

MONTRÉAL, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Air Canada entame aujourd'hui la prochaine phase de sa transformation avec l'entrée en service régulier de son nouvel appareil 737 MAX 8 de Boeing. Ce matin, le vol AC137 (Toronto-Calgary) était le premier vol exploité au moyen de l'appareil de 169 places à faible consommation de carburant, proposant le système de divertissements à bord de prochaine génération d'Air Canada, des coffres supérieurs spacieux et la cabine Sky Interior de Boeing. Au cours de la journée, il assurera le vol entre Calgary et Montréal, puis la liaison Montréal-Vancouver.

« Il est toujours enthousiasmant pour une société aérienne d'ajouter un nouveau type d'appareil à son parc aérien, et nous savons que les clients seront également séduits par le 737 MAX de Boeing qui deviendra le pilier de notre flotte d'appareils à fuselage étroit en Amérique du Nord. Ce nouvel avion marque le lancement de la nouvelle génération de notre système de divertissements à bord. De plus, les passagers pourront ranger leur bagage de cabine dans les coffres supérieurs spacieux offrant suffisamment d'espace, a fait valoir Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers d'Air Canada.

Le 737 MAX est également plus silencieux et moins énergivore que le monocouloir qu'il remplace, ce qui est favorable pour l'environnement. En outre, comme cette efficacité accrue nous permettra de livrer une concurrence plus efficace et d'accroître la distance franchissable de l'appareil, nous pourrons créer de nouvelles liaisons en Amérique du Nord et de nouveaux services permettant de sélectionner des destinations internationales. En plus de nos flottes d'appareils 777 et 787 Dreamliner de Boeing, l'ajout du 737 MAX permettra à Air Canada d'exploiter l'un des parcs aériens les plus modernes parmi les transporteurs mondiaux », a ajouté M. Smith.

Air Canada a passé une commande ferme de 61 appareils 737 MAX. Les appareils devraient être livrés d'ici 2021, et 18 d'entre eux devraient s'ajouter au parc aérien d'ici la fin de 2018. Les premiers vols réguliers de l'appareil en Amérique du Nord comprennent des services à destination de Toronto, Calgary, Vancouver et Montréal. L'appareil devrait également être exploité à l'échelle internationale pour des services à destination de Keflavik, Dublin et Shannon, à compter de l'été 2018. Air Canada a configuré le 737 MAX pour pouvoir proposer deux cabines : la Classe affaires - Amérique du Nord et la classe économique. Voici certaines des caractéristiques du nouvel appareil :

fauteuils confortables améliorés et atmosphère accueillante créée par l'éclairage d'ambiance novateur à DEL au plafond de l'avion;

système de divertissements à bord mis à niveau et doté d'une interface utilisateur épurée et actualisée, en 15 langues; les passagers pourront bientôt accéder à une programmation audio et vidéo diffusée en mode continu au moyen de leurs appareils personnels;

service Wi-Fi plus rapide grâce aux antennes offrant le plus haut débit de bande passante de l'industrie, proposé au début de 2018;

espace de rangement supplémentaire dans les coffres supérieurs permettant de ranger un bagage de cabine pour chacun des passagers à bord;

moteurs silencieux de nouvelle génération qui réduisent le bruit de jusqu'à 40 %, procurant ainsi aux passagers plus de calme et de tranquillité pendant le vol;

enfin, le 737 MAX consomme 20 % moins de carburant par siège que les premiers 737 de nouvelle génération.

Pour plus amples renseignements, y compris des photos de l'intérieur de l'appareil, veuillez vous rendre à l'adresse https://www.aircanada.com/ca/en/aco/home/about/media/photos-logos.html.

