FRDJ salue la décision de l'ARC de revoir les refus des demandes pour le diabète







TORONTO, 11 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les plus de 300 000 Canadiens et leur famille qui vivent avec le diabète de type 1 (DT1) au pays se réjouissent de l'annonce faite aujourd'hui du gouvernement du Canada et de l'Agence du revenu du Canada (ARC) d'annuler les nouvelles lettres introduites en mai 2017 qui ont rendu pratiquement impossible l'admissibilité des adultes atteints de DT1 au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH). L'ARC s'est également engagée à revoir toutes les demandes refusées selon le processus mis en place après le mois de mai 2017.



Des membres de la communauté du DT1, en collaboration avec FRDJ et Diabète Canada, se sont ralliés le mois dernier pour exprimer leur indignation et leur déception envers une décision qui non seulement entraîne d'importantes répercussions sur leur qualité de vie, mais expose également à des risques les économies durement gagnées qu'ils ont investies dans un régime enregistré d'épargne-invalidité (REÉI).

Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, chronique et progressive qui exige une gestion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle est inévitable et incurable. Les personnes qui en sont atteintes dépendent d'injections ou de perfusions d'insuline pour le reste de leur vie, et courent le risque de graves complications comme des maladies du coeur, la cécité, l'insuffisance rénale, l'amputation et un décès prématuré.

La demande de CIPH de plusieurs Canadiens atteints de DT1 a soudainement été refusée après le 2 mai, malgré avoir été approuvée dans le passé. Ils ont été informés par l'ARC qu'ils devaient fermer leur régime enregistré d'épargne-invalidité (REÉI) et rembourser les contributions du gouvernement à ces comptes.

« Cette annonce démontre que l'union fait la force et qu'ensemble, nous pouvons entraîner un changement positif dont l'impact peut être considérable dans la vie des personnes atteintes de DT1 », affirme Dave Prowten, président et chef de la direction de FRDJ. « Nous sommes prêts à travailler avec le nouveau comité consultatif des personnes handicapées pour améliorer l'administration du CIPH et assurer le maintien de l'accès des personnes atteintes de DT1 à cet important allègement fiscal. »

FRDJ continuera de suivre ce processus étroitement et de défendre les intérêts de toutes les personnes qui vivent avec le diabète de type 1.

Au sujet de FRDJ

FRDJ est le chef de file mondial du financement de la recherche sur le DT1. Notre objectif est de recueillir des fonds pour soutenir la recherche sur le DT1 la plus avancée à l'international et éliminer progressivement l'impact de cette maladie dans la vie des personnes - jusqu'à parvenir à un monde sans DT1. À cet égard, FRDJ collabore avec une vaste gamme de partenaires et est la seule organisation dotée des ressources scientifiques, d'une influence sur les règlements et d'un plan de travail précis pour mieux traiter, prévenir et un jour, guérir le DT1. FRDJ est le plus important bailleur de fonds philanthropique de la recherche sur le DT1. Pour en savoir plus, visitez frdj.ca.

