LXRandCo annonce un solide revenu en novembre et ajoute un onzième partenaire de détail

MONTRÉAL, le 11 déc. 2017 /CNW/ - LXRandCo, Inc. (« LXRandCo » ou la « Société ») (TSX : LXR, LXR.WT), un détaillant omnicanal international offrant des sacs à main et des accessoires vintage de luxe de grandes marques, a annoncé aujourd'hui un revenu net de 6,2 millions de dollars pour novembre 2017, une augmentation de 88 % par rapport au revenu de 3,3 millions de dollars gagné en novembre 2016. En date du 10 novembre, la Société comptait 128 boutiques en exploitation et ce nombre avait grimpé à 130 au 30 novembre.

« Le mois de novembre fut un excellent départ pour la période des Fêtes de 2017 et fut marqué par notre tout premier million de dollars de ventes le jour du vendredi fou, a indiqué Fred Mannella, directeur général, LXRandCo, Inc. La période des Fêtes est le moment le plus occupé de l'année pour nous et nous nous attendons à ce qu'elle contribue grandement aux rendements du quatrième trimestre de 2017, selon le BAIIA ajusté. Nous comptons poursuivre sur cette lancée au cours de l'année 2018, en mettant l'accent sur une meilleure rentabilité, alors que nos quelque 60 magasins ouverts dans la deuxième moitié de cette année atteindront leur pleine productivité et que nous profiterons de plus en plus du levier d'exploitation dans l'entreprise. »

Nouveau partenariat avec un détaillant de premier plan spécialisé

LXRandCo a également annoncé avoir signé une entente de partenariat avec un détaillant de premier plan dans la vente de chaussures et d'accessoires de grandes marques, qui exploite plus de 500 magasins aux États-Unis. Grâce à ce nouveau partenariat, LXRandCo a d'abord inauguré deux boutiques phares de type « magasin dans un magasin » dans deux des magasins les plus rentables de son partenaire, soit celui d'Union Square, à San Francisco, et celui de Dublin (Columbus), en Ohio.

« Nous sommes très heureux d'ajouter un premier détaillant spécialisé à notre groupe croissant de partenaires de détail de premier plan en Amérique du Nord et en Europe, a déclaré M. Mannella. Ce nouveau partenariat réunit deux catégories de produits qui se complètent à merveille. Notre nouveau partenaire est l'une des bannières les plus reconnues et les plus populaires dans la catégorie des chaussures et accessoires de grandes marques aux États-Unis et LXRandCo ajoute ainsi une expérience de magasinage résolument unique en matière de sacs à main et d'accessoires vintage de luxe. »

À propos de LXRandCo

LXRandCo est un détaillant multicanal d'envergure internationale qui connaît une croissance rapide et qui propose des sacs à main vintage de luxe ainsi que d'autres articles de luxe personnels. LXRandCo trouve et authentifie des produits d'occasion de grande qualité de marques emblématiques telles qu'Hermès, Louis Vuitton, Gucci et Chanel, entre autres, et les vend à des prix attrayants dans un réseau de détaillants situés dans de grands magasins au Canada, aux États-Unis et en Europe, grâce à ses activités de vente de gros exercées principalement aux États-Unis, ainsi que sur son site Web de commerce électronique, www.lxrco.com.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

Certains énoncés dans le présent communiqué sont de nature prospective et constituent des informations prospectives ou des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement les « énoncés prospectifs »). En général, bien que pas systématiquement, on reconnaît les énoncés prospectifs à l'emploi de termes comme « perspective » ou « objectif » ou de verbes, à la forme affirmative ou négative, comme « peut », « pourrait », « serait », « sera », « s'attendre à », « compter faire », « estimer », « prévoir », « projeter de », « chercher à », « croire », « devoir », « planifier », « continuer » ou des expressions semblables qui laissent présager des résultats ou des événements futurs. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, des déclarations à l'égard des objectifs futurs et des stratégies visant l'atteinte de ces objectifs, notamment les ouvertures de nouveaux magasins ainsi que d'autres déclarations relatives aux convictions, aux plans, aux estimations et aux intentions de la Société et les énoncés semblables concernant des événements futurs prévus, des résultats, une perspective, des circonstances, un rendement ou des attentes qui ne correspondent pas à des faits passés. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes, les hypothèses et les convictions actuelles de la direction, qui sont basées sur les renseignements qui lui sont alors accessibles, ce qui englobe les hypothèses à propos des revenus continus en fonction du rendement passé, l'expérience passée de la direction, la perception de la conjoncture et des tendances qui ont cours, les développements futurs prévus et d'autres facteurs que la direction juge appropriés. Pour ce qui est des énoncés prospectifs que contient le présent communiqué, la direction a formulé certaines hypothèses en ce qui concerne notamment la capacité de la Société d'atteindre ses objectifs et de mettre en oeuvre ses stratégies, la capacité de la Société de réaliser ses projets et ses plans futurs, en postulant que lesdits projets et plans iront de l'avant comme prévu, la croissance prévue des revenus tirés du cybercommerce de la Société, le nombre prévu et le calendrier des ouvertures de magasins en Amérique du Nord et à l'étranger, la conclusion de nouveaux partenariats de vente au détail ou l'expansion des partenariats existants en Amérique du Nord et à l'étranger, la capacité de la Société de se procurer des produits, le positionnement concurrentiel de la Société dans le secteur des articles rétro de luxe de même que les convictions et les intentions concernant la propriété de marques de commerce et de noms de domaine importants qui sont utilisés dans la commercialisation, la distribution et la vente des produits de la Société, ainsi que les hypothèses concernant les taux de croissance économique et du marché en général, les taux de change, les taux d'intérêt et l'intensité concurrentielle.

Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances ou les résultats futurs, ou les résultats que prévoient ou laissent supposer ces énoncés prospectifs, se concrétiseront, ou encore que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels reposent ces énoncés prospectifs se produiront.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont tous visés par les présentes mises en garde. Par ailleurs, sauf indication contraire, ces énoncés prospectifs sont présentés à la date du présent communiqué et, à l'exception de ce que prévoit expressément la loi applicable, la Société n'est nullement tenue de mettre à jour les énoncés prospectifs ni de les réviser, peu importe s'il existe de nouveaux renseignements, un nouvel événement entrant en ligne de compte ou pour toute autre raison.

Le lecteur est prié de noter que les résultats réels qui seront obtenus pourraient différer considérablement des résultats décrits dans le présent communiqué. Par conséquent, LXRandCo n'allègue aucunement que les résultats réels qui seront obtenus seront les mêmes, en tout ou en partie, que ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs.

