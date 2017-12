SNC-Lavalin parvient à une entente avec tous les organismes publics du Québec auxquels elle a formulé des offres dans le cadre du programme de remboursement volontaire







MONTRÉAL, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a annoncé aujourd'hui qu'elle est récemment parvenue à une entente avec tous les organismes publics du Québec auxquels elle a formulé des offres dans le cadre du programme de remboursement volontaire (PRV).

« Nous sommes très heureux d'en être arrivés à une entente dans le cadre du PRV, a affirmé Neil Bruce, président et chef de la direction, SNC-Lavalin. Depuis plusieurs années déjà, SNC-Lavalin a maintes fois affirmé publiquement être prête à travailler pour trouver une entente, et nous sommes fiers d'avoir franchi cette étape importante. »

Ce règlement est final et équitable. SNC-Lavalin a publiquement offert à tous les organismes publics du Québec de se prévaloir du PRV.

Conformément au programme et à sa loi habilitante, les termes de l'entente demeurent confidentiels.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, les membres du personnel de SNC-Lavalin sont fiers de bâtir l'avenir. Nos équipes fournissent des solutions couvrant le cycle complet des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la construction, des investissements de maintien et de l'exploitation et de l'entretien, pour les clients dans les secteurs Pétrole et gaz, Mines et métallurgie, Infrastructures et Énergie. Le 3 juillet 2017, SNC-Lavalin a acquis Atkins, l'une des entreprises de services-conseils les plus respectées du monde dans les domaines de la conception, de l'ingénierie et de la gestion de projet. www.snclavalin.com

