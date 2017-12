L'entreprise Technologies Maid Labs intensifie sa percée du marché américain - Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 50 000 $ à l'entreprise de Granby







GRANBY, QC, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Un ambitieux projet de développement du marché américain pourra suivre son cours chez Technologies Maid Labs. En 2017, le gouvernement du Canada s'est doté d'un plan pour appuyer les entrepreneurs canadiens dans leur recherche de solutions novatrices et dans leurs efforts pour les mettre au service des collectivités. L'appui financier accordé à Technologies Maid Labs s'inscrit dans cette volonté d'offrir aux entreprises qui misent sur l'innovation les ressources adéquates pour créer des produits innovants et pour les commercialiser. Véritable vecteur de changement dans le monde des affaires, l'innovation propulse l'économie canadienne et génère la croissance économique dont profitent les entreprises et les collectivités.

L'annonce a été effectuée ce matin par le député de Shefford, Pierre Breton, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains.

Fondé en 2013, Technologies Maid Labs Inc. est une entreprise manufacturière d'instruments et de logiciels de surveillance, de mesure et d'enregistrement de données pour les postes de pompage d'eaux usées et potables. L'entreprise vient tout juste de déposer une demande de brevet afin de confirmer son leadership mondial dans le développement d'un algorithme de calcul qui permet à sa technologie d'obtenir un très haut taux de précision dans l'interprétation des données. Technologies Maid Labs offre aux municipalités et aux organisations responsables de la gestion des eaux usées, des instruments leur permettant de générer des économies de coûts, des entretiens préventifs et un meilleur usage des équipements en place selon les événements à gérer.

La contribution de 50 000 $ de DEC permettra à Technologies Maid Labs de répondre à l'intérêt suscité par ses produits dans les villes américaines et de mettre en oeuvre sa stratégie de développement du territoire des États?Unis. Avec la réalisation de ce projet, l'entreprise est en bonne voie d'atteindre ses objectifs de croissance pour les années à venir.

Ces fonds, consentis sous forme de contribution remboursable, sont octroyés en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC, dans le cadre plus large du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada. Le projet permettra aussi la création d'un emploi permanent au sein de l'entreprise.

Citations

« Technologies Maid Labs mise sur des produits alliant précision et flexibilité, le tout sans les travaux d'infrastructure coûteux nécessaires à l'installation des technologies traditionnelles. Cette avancée technologique leur procure un avantage concurrentiel très intéressant pour continuer de percer le marché américain. Je suis fier d'appuyer la croissance de cette PME qui réussit à allier savoir-faire et technologie. »

Pierre Breton, député de Shefford

« En se dotant du Plan pour l'innovation et les compétences, le gouvernement du Canada a mis en place une approche ambitieuse pour soutenir les entreprises canadiennes innovantes qui trouvent de nouvelles façons de créer de la valeur et qui cherchent à conquérir de nouveaux marchés. C'est un engagement ferme pour la création d'emplois durables et pour la prospérité de la collectivité. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Le financement de DEC nous permettra d'augmenter nos efforts de commercialisation aux États-Unis. Ainsi, plus de municipalités en Amérique du Nord auront accès à des solutions novatrices et moins dispendieuses pour assurer une saine gestion de ses eaux usées. »

Valérie Caron, directrice générale, Technologies Maid Labs

Faits en bref

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. Pour en savoir davantage sur les grandes orientations de DEC jusqu'en 2021, consultez le Plan stratégique 2021 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

