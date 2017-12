Le concours Bons coups des Bibliothèques de Montréal - Les bibliothèques Robert-Bourassa, Le Prévost et Maisonneuve remportent le vote des pairs pour des projets novateurs et créatifs







MONTRÉAL, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Mme Christine Gosselin, responsable de la culture, du patrimoine et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal, dévoile aujourd'hui les lauréates du concours des Bons coups des Bibliothèques de Montréal de 2017.

« Je félicite les équipes des trois bibliothèques gagnantes d'avoir fait preuve de créativité et de vision en mettant sur pied des projets novateurs et inspirants. Ces projets témoignent d'une écoute attentive des besoins de leurs usagers ou de leur quartier et d'un engagement dynamique pour renouveler les services en bibliothèque. Ces coups de coeur illustrent également l'appréciation des pairs pour des projets de qualité, qui peuvent aussi être une grande source d'inspiration », déclare Mme Christine Gosselin.

Ce concours permet à l'ensemble du personnel des bibliothèques de 19 arrondissements de voter pour des initiatives de leurs collègues qui ont été réalisées au cours de la période de 2015-2016. Pour cette troisième édition, 28 bibliothèques de 16 arrondissements ont proposé un projet à l'une des trois catégories suivantes : en bibliothèque, liée aux technologies et hors les murs. Les bibliothèques gagnantes reçoivent chacune un prêt d'une sérigraphie de Norman McLaren de la collection d'oeuvres d'art de la Ville de Montréal.

Catégorie « en bibliothèque »

La bibliothèque Robert-Bourassa de l'arrondissement d'Outremont a remporté le Bon coup en bibliothèque pour le projet Matinée des retraités. Tous lesmardis matin, la bibliothèque ouvre ses portes à une vingtaine de retraités qui viennent s'initier à divers ateliers ludiques et récréatifs. Plus d'une quarantaine d'activités différentes ont été animées par le personnel et des intervenants de l'externe. La Matinée des retraités est devenue un lieu social qui a aidé à briser l'isolement des personnes âgées et à renforcer le sentiment d'appartenance à la bibliothèque.

Catégorie «liée aux technologies»

La bibliothèque Le Prévost de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension s'est démarquée dans la catégorie liée aux technologies avec la proposition de l'activité Cliniques ados-aînés : une formule gagnante. Offerte par des adolescents bénévoles, cette activité a permis d'initier des aînés à l'informatique en bénéficiant d'un accompagnement solo d'une durée maximale de 30 minutes. Ces échanges entre générations ont permis d'obtenir des solutions concrètes aux difficultés techniques qui surviennent lors de l'utilisation d'une tablette, d'un téléphone intelligent, d'une liseuse, d'un courriel ou de tout autre outil technologique.

Catégorie « hors les murs »

Dans la catégorie « hors les murs », la bibliothèque Maisonneuve de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a remporté les honneurs avec Patio culturel. Ce projet a permis de créer un pont culturel entre la bibliothèque et la maison de la culture en proposant un site extérieur original et inspirant pour lire, jouer, socialiser ou simplement flâner. Cet espace ludique, meublé de chaises Adirondack, a permis aux citoyens de profiter de l'été en beauté dans le quartier.

Nous vous invitons à visionner les capsules qui décrivent les projets gagnants sur le site des Bibliothèques de Montréal, à l'adresse suivante : bibliomontreal.com.

