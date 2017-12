Fourni par Hikvision, le système de surveillance renforce la sécurité dans le centre d'hébergement et de formation professionnelle pour hommes







Fourni par Hikvision, l'équipement de vidéosurveillance haute définition contribue à sécuriser l'environnement du centre d'hébergement pour hommes, une communauté de l'opération INASMUCH à Fayetteville, en Caroline du Nord

CITY OF INDUSTRY, Californie, le 11 décembre 2017 /CNW/ - Hikvision USA Inc., important fournisseur d'intelligence artificielle, d'apprentissage par machine, de robotique et d'autres technologies émergentes, le plus grand fabricant mondial de produits et de solutions de vidéosurveillance, s'est associée à l'intégrateur Holmes Security Systems pour doter « The Lodge », un abri pour hommes de l'opération INASMUCH à Fayetteville, en Caroline du Nord, d'un système de sécurité domiciliaire.

Résidence de transition pour hommes sans-abri, ouverte il y a peu, le Lodge aide les résidents à retrouver leur indépendance en leur offrant, outre un milieu sûr où vivre et manger tous les jours, une formation professionnelle et une aide à la recherche d'emploi.

« Les caméras fonctionnent si bien », a déclaré Ray Helton, directeur exécutif du Lodge. « Plus de 50 hommes, anciennement sans-abri, ont trouvé un emploi au cours des cinq derniers mois et 23 d'entre eux ont déménagé ailleurs où il fait meilleur vivre. Beaucoup se prennent mieux en charge et s'en portent mieux sur les plan physique, mental et spirituel. Ces caméras nous ont aidés dans bien des façons. »

Hikvision a fourni 14 caméras de surveillance. De son côté, Holmes Security Systems a fait don de l'installation du système, ainsi que de l'équipement complémentaire. Comme l'explique Dave Foster, directeur des ventes et du marketing chez Holmes Security, redonner quelque chose à la collectivité est l'une des valeurs fondamentales de Holmes : « Notre personnel des TI adore les systèmes de surveillance Hikvision, en particulier le soutien technique qui est excellent. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous aimons Hikvision », a ajouté Foster.

Les caméras à tourelle réseau extérieur 3 MP (Modèle DS-2CD2332-I), de Hikvision, ont été choisies en raison de leur imagerie haute résolution 2048 x 1536. Le moniteur 21 po de Hikvision (Modèle DS-D5021FC) procure une image claire et nette au personnel de sécurité.

« Hikvision considère que c'est un privilège de se joindre aux fournisseurs de produits et services pour aider l'opération INASMUCH à se doter d'un robuste système de vidéosurveillance », a déclaré Jeffery He, président de Hikvision USA Inc. et Hikvision Canada Inc. « À entendre dire à quel point un environnement sécurisé a aidé des hommes à commencer à regagner leur indépendance, cela ne fait que renforcer notre engagement à soutenir les collectivités locales, tout en fournissant des systèmes de sécurité innovants, fiables et de grande valeur. »

