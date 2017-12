Bilan de la deuxième fin de semaine de la campagne - L'Opération Nez rouge est sur une lancée!







QUÉBEC, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Quelque 8 036 bénévoles étaient au rendez-vous pour la deuxième fin de semaine de campagne de l'Opération Nez rouge! Ensemble, ils ont sillonné les routes dans 61 régions du Québec pour effectuer pas moins de 11 217 raccompagnements. Ceux-ci s'ajoutent au bilan déjà fort positif de la campagne 2017, portant le total des raccompagnements à 18 018 et le nombre de fiers porteurs du dossard rouge à 13 275 jusqu'à présent.

Le Réseau Carrossier ProColor sur la route avec l'Opération Nez rouge

L'Opération Nez rouge est heureuse de pouvoir compter sur le soutien du Réseau Carrossier ProColor qui, en plus d'offrir son soutien financier, encourage chacun de ses quelque 160 ateliers du Québec à prendre part à une soirée de raccompagnement. Ainsi, plusieurs équipes de bénévoles était présentes à Montréal pour la soirée d'ouverture du 1er décembre dernier et des équipes d'autres régions participeront également à la campagne dans les jours à venir. Véritable ambassadeur de cette expérience de bénévolat unique en son genre, le Réseau Carrossier ProColor agit comme fier porte-parole de la sécurité routière et s'investit aux côtés de l'Opération Nez rouge pour améliorer le bilan routier durant une période déterminante de l'année.

Jusqu'au 31 décembre, les citoyens auront plusieurs options sous la main pour retourner à la maison. Au service de taxi et aux conducteurs désignés s'ajoute le 1 866 DESJARDINS, un service téléphonique qui redirige l'utilisateur vers la centrale la plus près. L'application mobile Nez rouge, disponible gratuitement sur Google Play et l'Apple Store, permet également de contacter le service de raccompagnement à proximité, de planifier une alerte et de connaître le temps d'attente pour 10 grands centres du Québec, soit Québec, Sherbrooke, Montréal, Laval, Longueuil, Drummondville, Trois-Rivières, Saguenay, Outaouais et Rimouski.

À propos de l'Opération Nez rouge

L'Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l'adoption d'un comportement responsable dans toutes situations de facultés affaiblies par une approche citoyenne non moralisatrice, en offrant un service de raccompagnement accessible dispensé par et pour la communauté, dont les retombées financières profitent à des organismes locaux se consacrant à la jeunesse ou au sport amateur et en réalisant d'autres programmes de sensibilisation à la consommation responsable et à la sécurité routière.

