Dès le 15 décembre, le Village d'hiver V s'installe sur l'Esplanade Financière Sun Life







MONTRÉAL, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Pour une sixième année consécutive, le Parc olympique est heureux d'annoncer le retour de son traditionnel Village d'hiver, en collaboration avec la chaîne V, avec un tout nouveau sentier réfrigéré et glacé, entièrement gratuit.

Le Village d'hiver V de l'Esplanade Financière Sun Life ouvrira ses portes le vendredi 15 décembre prochain à 16 h, avec un parcours réfrigéré longeant une partie de l'Esplanade et une zone de restauration chauffée. De nombreuses activités s'y dérouleront pendant tout l'hiver à partir de 16 h, les jeudis et vendredis et 10 h, les samedis et dimanches, jusqu'à 21 h en soirée.

De plus, en collaboration avec la Société de développement commercial (SDC) Hochelaga, le Village d'hiver V accueillera une boutique éphémère de type « pop-up shop », mettant en valeur des artisans du quartier, tels que Electrik Kidz, Terre à Soi, La Petite Charlotte, Rachel F/Lowell MTL, Sérotonine Design de la boutique Roxy Lama, Coccinelle Jaune et Tisanerie Mandala. Une aire de restauration sera également offerte, gérée par le restaurant Cabotins, et vendra des boissons chaudes et des crêpes. À cela s'ajoutent des aires de repos agrémentées de braséros, un service de locations de patins (8 $), casques (3 $), tuteurs (3 $) et cadenas (2 $), offert par la Financière Sun Life, ainsi qu'un espace chauffé pour enfiler son équipement. Autre nouveauté cette année, la Financière Sun Life offrira également des cours d'initiation au patinage gratuits, pour petits et grands (horaire à venir).

De nombreuses activités lors du week-end d'ouverture!

Pour souligner l'ouverture du Village d'hiver V sur l'Esplanade Financière Sun Life, le Parc olympique vous prépare une programmation spéciale pour le premier week-end. Les festivités commenceront à compter de 16 h le vendredi 15 décembre, avec distribution gratuite de chocolat chaud (tant qu'il y en aura), cracheurs de feu de la troupe Cirque Hors Piste (dès 19 h) et location de patins gratuite les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 décembre, gracieuseté de la Financière Sun Life. Il y aura également sur le site, DJ, prix de présence, braséros et animations tout au long de la soirée, jusqu'à 21 h. Les samedi 16 et dimanche 17 décembre, le Père Noël se joindra à la fête de 13 h à 15 h pour recueillir les souhaits des tout-petits.

De l'animation pendant tout l'hiver

Outre le sentier glacé accessible gratuitement et les boutiques éphémères, le Village d'hiver V sera l'hôte d'activités spéciales pendant toute la saison froide, dont les jeudis musicaux, avec des thématiques pop, rock, disco, années 80 etc., des cours de Zumba ouverts à tous (les samedis à 10 h) ainsi qu'une heure de conte, les dimanches à 13 h.

Le Village d'hiver V sera aussi l'hôte du festival BARBEGAZI, les 13-14 et 20-21 janvier 2018. Fidèles à leurs habitudes, les organisateurs du festival offriront des activités axées sur les sports d'action et les sensations fortes!

Enfin, une programmation toute spéciale sera concoctée à l'occasion de la Nuit blanche à Montréal, qui se tiendra le samedi 3 mars 2018. Lors de la semaine de relâche, la Financière Sun Life offrira la location gratuite de patins durant toute la fin de semaine des 10 et 11 mars 2018 afin de conclure en beauté cette semaine de vacances. Pour tous les détails entourant le Village d'hiver V sur l'Esplanade Financière Sun Life, suivez le Parc olympique sur Facebook et consultez le parcolympique.ca.

Citations :

Parc olympique : « Nous voulions revenir cette année avec une offre gratuite pour les gens du quartier et de la métropole », affirme Sonia Provençal, responsable de l'Esplanade Financière Sun Life. « Grâce à nos partenaires, la SDC Hochelaga, le diffuseur V, et notre commanditaire Financière Sun Life, nous bonifions notre palette d'activités hivernales en proposant un lieu de divertissement unique à Montréal, au pied de l'emblématique Stade olympique », poursuit-elle.

Financière Sun Life : « C'est avec une grande fierté que nous participons activement, depuis 2012, à la revitalisation et à l'amélioration de l'Esplanade du Parc olympique », affirme Robert Dumas, président et chef de la direction, Financière Sun Life, Québec. « C'est important pour nous de contribuer à l'essor économique et culturel des collectivités où nous sommes implantés au Québec. L'Esplanade Financière Sun Life permet aux familles de redécouvrir toute la richesse de ce lieu unique et de bouger en plein air », poursuit M. Dumas.

Groupe V Média : « Le Village d'hiver V offre cette année une panoplie d'activités toutes aussi divertissantes et rassembleuses les unes que les autres, à l'image de V. Après six ans, l'initiative est devenue un incontournable à Montréal en hiver et, par le fait même, la destination par excellence pour se divertir en famille et entre amis », souligne Sarah Nguyen, directrice, marketing, de Groupe V Média. « Ce partenariat entre V et le Parc olympique était donc tout simplement naturel. Il nous fait plaisir de nous associer à une telle organisation pour offrir cette programmation enlevante », mentionne-t-elle.

SDC Hochelaga : « Le quartier Hochelaga-Maisonneuve c'est plus de 300 boutiques, restaurants et ateliers-boutiques à proximité des installations olympiques », affirme pour sa part Jimmy Vigneux, directeur général de la SDC Hochelaga-Maisonneuve. « Nous sommes fiers de cette nouvelle collaboration qui nous permettra de faire découvrir aux visiteurs plusieurs produits créés ici même dans le quartier », poursuit-il.

À propos du Parc olympique

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux olympiques d'été de 1976, et pour accueillir les Expos de Montréal, qui y ont séjourné pendant 27 ans. Depuis son inauguration, il a accueilli plus de cent millions de visiteurs, que ce soit pour admirer la ville de Montréal au sommet de la plus haute tour inclinée au monde, pour assister à un évènement présenté au Stade, pour s'entraîner au Centre sportif, qui abrite également l'Institut national du sport du Québec, ou encore pour participer à une activité extérieure sur l'Esplanade Financière Sun Life.

Le Stade olympique, avec ses 56 000 sièges, est la seule enceinte au Québec accueillant des évènements de grande envergure. En 2016, le Stade a été occupé pendant 178 jours (incluant le montage, la tenue de l'événement et le démontage).

Son quadrilatère, en considérant ses installations et sa centaine de partenaires sur le site, est fréquenté par quatre millions de visiteurs chaque année. Générateur de plus de 2 500 emplois et symbole international de Montréal, le Parc olympique est un important moteur de développement économique et touristique. Ouvert sur le monde et en harmonie avec sa communauté environnante qu'est l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, ce parc urbain moderne est un site récréotouristique unique où se côtoient création, découvertes, divertissement et activité physique.

41 ans après sa construction, le Parc olympique s'inscrit comme un ensemble architectural arborant une valeur patrimoniale indéniable, notamment d'un point de vue historique, emblématique, architectural, et urbain. Fiduciaire de cet important actif, la Régie des installations olympiques a pour mandat de préserver et d'exploiter les installations, tout en s'assurant que la population bénéficie de cet équipement faisant parti de la ligne d'horizon de la métropole.

Contact

Cédric Essiminy, conseiller en relations publiques, 514 209-8176;

cedric.essimny@rio.gouv.qc.ca

SOURCE Parc olympique

Communiqué envoyé le 11 décembre 2017 à 09:00 et diffusé par :