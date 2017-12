Lancement d'Artis au Canada







L'art du maquillage réinventé

MONTRÉAL, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Réinventer le pinceau de maquillage, ou comment faire du beau avec du beau.

Si vous deviez demander à une chef étoilée le secret de son efficacité culinaire, elle jetterait sûrement un coup d'oeil à son couteau bien aiguisé. Si vous deviez demander à un maître horloger suisse quel outil facilite son travail de précision, le micro-tournevis caché derrière son oreille brillerait dans la lumière. Si vous deviez demander à une réalisatrice de documentaires primée comment elle réussi à capter des moments qui pourraient autrement passer inaperçus, la caméra autour du cou se balancerait légèrement. Pour réaliser leurs visions, ces experts tirent parti de leur expérience, de leur talent et de leur instinct, mais leurs outils de travail demeurent leurs fidèles alliés.

Lorsqu'il s'agit d'obtenir une application de maquillage sans faille, ce n'est pas différent. Maintenant disponible au Canada, Artis offre une vaste sélection de pinceaux de maquillage élégants et performants qui sauront révolutionner la trousse de maquillage de la femme canadienne.

En latin, le mot "Artis" signifie art, habileté, qualité et savoir-faire, et c'est ce qui a inspiré Matthew Waitesmith, artiste renommé, photographe et vétéran de l'industrie de la beauté, lorsqu'il a conçu la collection. Artis : la beauté à son meilleur. La marque se distingue par la création d'outils utiles et créatifs qui s'utilisent et se comportent comme aucune autre marque de produit de beauté. Combinant leur fonctionnalité ergonomique avec le CosmeFibre® exclusif, les brosses Artis produisent des résultats impeccables. La courbe élégante de la poignée épouse les contours naturels de la main pour assurer un contrôle tout en douceur. Les fibres sont effilées pour créer une finition impeccable dont les effets sont synonymes de beauté intemporelle et de la célébration du maquillage en tant qu'art.

Depuis 2015, Artis a obtenu plus de 10 prix de beauté prestigieux et reçu de nombreux témoignages élogieux de maquilleurs célèbres. Les Canadiens ont maintenant l'opportunité de découvrir ces objets d'art tout aussi pratiques que sophistiqués.

Juste à temps pour les fêtes, Holt Renfrew lance la collection Fluenta, en exclusivité, dans tous ces magasins. Disponibles individuellement et ensembles de 5 et de 9 modèles, les pinceaux Artis sont le cadeau de luxe idéal pour les amoureux de la beauté moderne ou pour ceux qui apprécient le beau design. Essayez ces outils innovants et soyez prêt à faire l'expérience d'une application de maquillage aussi précise que facile, pour donner vie à votre plus belle vision.

Découvrez la différence Artis:

Application uniforme Finition supérieure Conserve mieux sa forme Idéal pour les peaux sensibles ou allergiques Beauté sans animaux® CosmeFibre® assure la qualité constante de chaque pinceau Résistant à la corrosion et aux UV Se conserve plus longtemps Utilise moins de maquillage Sensation douce pendant l'application du maquillage

