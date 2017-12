Aidez la GRC à « bourrer la voiture de police »







OTTAWA, le 11 déc. 2017 /CNW/ - Les journalistes et les membres du public sont invités à se joindre à l'équipe de la Division nationale de la GRC le samedi 16 décembre, alors que les policiers recueilleront des jouets pour Toy Mountain et des denrées non périssables pour la Banque d'alimentation d'Ottawa. L'Ours Prudent sera sur place pour remettre aux enfants des sacs-cadeaux. Les enfants seront aussi invités à faire l'essai des gyrophares et de la sirène d'une voiture de police.

Les jouets peuvent être déposés entre 9 h et 15 h dans le stationnement du Walmart d'Orléans, au 3900, chemin Innes. On invite les journalistes à arriver peu après 15 h, alors que tous les jouets recueillis seront livrés à Toy Mountain, au centre commercial Place d'Orléans.

Égayez le temps des Fêtes pour un enfant dans le besoin dans votre collectivité. Apportez un jouet neuf non emballé et aidez la GRC à « bourrer la voiture de police »!

