/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Lancement de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022/

QUÉBEC, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, a le plaisir de vous inviter à une conférence de presse pour le lancement officiel de la nouvelle Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022. Pour cette annonce, se joindront à lui, Mme Julie Boulet, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette, M. Marc H. Plante, adjoint parlementaire du premier ministre pour les régions et député de Maskinongé, M. Richard Lehoux, président de la Fédération québécoise des municipalités, ainsi que M. Michel Angers, administrateur de l'Union des municipalités du Québec et maire de Shawinigan.

Date : Lundi 11 décembre 2017



Heure : 14 h 30



Lieu : Centre d'entrepreneuriat Alphonse-Desjardins Salle 114 1250, avenue de la Station Shawinigan (Québec)

SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

