Merck signe un contrat de distribution avec Avanti® Polar Lipids

- Merck distribuera une gamme exceptionnelle de lipides en dehors des États-Unis

- Améliore l'accès des consommateurs via une plateforme de commerce électronique

DARMSTADT, Allemagne, le 11 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Merck, société scientifique et technologique leader, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec Avanti® Polar Lipids lui permettant de devenir, en dehors des États-Unis, le distributeur multinational exclusif de la gamme de lipides de recherche de la société basée aux États-Unis.

Conformément aux dispositions de l'accord, Merck s'appuiera sur son expertise en matière de vente, de marketing et de commerce électronique pour distribuer la gamme de lipides de recherche d'Avanti® Polar Lipids. L'accord de distribution inclut toutes les régions géographiques à travers le monde à l'exception des États-Unis, où Avanti® Polar Lipids continuera de servir ses clients via ses propres canaux. Les détails financiers n'ont pas été divulgués.

« Les lipides de haute qualité constituent un élément essentiel de précision en laboratoire », a déclaré Klaus Bischoff, directeur du segment d'activité Solutions de recherche de la division Sciences de la vie chez Merck. « Les lipides d'Avanti® Polar Lipids renforcent l'ensemble de la gamme Sciences de la vie de Merck, en proposant à nos clients un accès à une large gamme composée des lipides les plus purs du marché. »

Merck propose une gamme complète de produits et de solutions qui favorisent la découverte scientifique, notamment des réactifs et des kits de sciences de la vie, des produits chimiques de laboratoire et spécialisés, ainsi que des outils de séparation et de flux de travail en laboratoire.

Avanti® Polar Lipids est un fabricant et fournisseur leader des lipides les plus purs, destinés à la recherche et au développement de produits pharmaceutiques. Grâce à cet accord, les clients situés en dehors des États-Unis bénéficieront d'un meilleur accès à la demande à la gamme de lipides de recherche d'Avanti®, grâce à l'activité de sciences de la vie de la solide plateforme de commerce électronique de Merck, SigmaAldrich.com, à ses stocks régionaux, et à ses représentants commerciaux. Les produits seront stockés à travers le monde afin d'offrir une meilleure disponibilité aux clients.

La transition d'environ 2 000 produits de la gamme de lipides de recherche d'Avanti® vers Merck devrait être achevée au début de l'année 2018. Dans l'intervalle, ces produits continueront d'être disponibles via les canaux existants d'Avanti® Polar Lipids.

Les produits lipidomiques d'Avanti® inclus dans ce contrat offrent une nouvelle approche pour répondre aux questions fondamentales relatives à la structure et à la fonction des lipides, ainsi que pour répondre aux besoins des chercheurs en lipides. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.SigmaAldrich.com/Avanti.

À propos de Merck

Merck est une société scientifique et technologique leader, spécialisée dans les soins de santé, les sciences de la vie et les matériaux de performance. Près de 50 000 employés travaillent au développement de technologies visant à améliorer et à prolonger la vie ? allant des thérapies biopharmaceutiques de traitement du cancer ou de la sclérose en plaques aux systèmes de pointe pour la recherche et la production scientifique, en passant par les cristaux liquides pour les smartphones et les téléviseurs LCD. En 2016, Merck a généré un chiffre d'affaires de 15 milliards ? dans 66 pays.

Fondée en 1668, Merck est la plus ancienne société pharmaceutique et chimique au monde. La famille fondatrice demeure à ce jour le propriétaire majoritaire du groupe coté en bourse. La société détient les droits mondiaux sur le nom et la marque « Merck ». Les seules exceptions portent sur les États-Unis et le Canada, où la société opère sous les noms de EMD Serono, MilliporeSigma et EMD Performance Materials.

