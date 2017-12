La célèbre péninsule du Costa Rica, Papagayo, annonce des projets de développement de villas luxueuses de nouvelle génération, sur front de mer, respectueuses de l'environnement et gérées par Four Seasons Hotels and Resorts







Le premier nouveau développement résidentiel de la péninsule Papagayo depuis plus de dix ans, l'ensemble immobilier « éco-chic », Résidences privées Four Seasons Prieta Bay, fait partie de son projet de ré-imagination de 100 millions de dollars

MIAMI, le 11 décembre 2017 /CNW/ - La nouvelle propriété dirigée par Gencom, une société internationale de premier plan établie à Miami et spécialisée dans l'investissement et le développement de l'hôtellerie et de l'immobilier résidentiel de luxe, a annoncé aujourd'hui que Four Seasons Hotels and Resorts, leader mondial de l'hôtellerie de luxe, assurera la gestion d'un nouvel ensemble de villas et de résidences privées conçues dans un souci d'harmonie avec l'environnement. Le projet devrait débuter en février 2018, et l'achèvement des travaux de construction est prévu pour le milieu du quatrième trimestre de 2019.

L'enclave exclusive de 20 propriétés détenues à titre exclusif, qui sera connue sous le nom de Four Seasons Private Residences Prieta Bay à la péninsule Papagayo, est située sur 17 acres de terrains de première qualité sur front de mer à proximité du célèbre complexe Four Seasons Resort Costa Rica. Un sentier privé reliera le nouveau quartier à Four Seasons, un club balnéaire réservé aux membres et deux plages voisines.

Une mise à disposition spéciale de fondateurs sera proposée en janvier, dans le cadre d'un programme de réservation prioritaire, et les prix de départ devraient se situer dans la plage moyenne des 3 millions de dollars. La propriété prévoit une mise à disposition publique avant la fin de 2018.

« Four Seasons fait l'admiration du monde entier pour sa culture de service et ses expériences d'une qualité exceptionnelle. La conception et la construction de résidences de prochaine génération, alliées au service et aux équipements légendaires Four Seasons, donneront un style de vie extraordinaire comme aucun autre », a déclaré Karim Alibhai, fondateur et directeur de Gencom à Miami. « Les expériences merveilleuses qui font la notoriété de Four Seasons feront partie de la vie quotidienne à Prieta Bay. »

« Les Résidences privées Four Seasons Prieta Bay à la péninsule Papagayo seront à la pointe de la conception environnementale complexe et des finitions luxueuses », a fait valoir Paul H. White, vice-président principal et coresponsable du secteur résidentiel chez Four Seasons Hotels and Resorts. « Ce projet est pour nous une occasion unique d'étendre notre présence au Costa Rica et d'offrir aux collectionneurs exigeants la meilleure expérience résidentielle Four Seasons dans l'un des terrains de jeux d'éco-aventure les plus recherchés au monde. »

La conception organique innovante du célèbre architecte costaricain, Ronald Zürcher, s'inspire des motifs répétés que l'on retrouve dans la flore, la faune et les phoques précolombiens découverts sur place.

Chaque résidence privée semble sortir du paysage, invitant le plein air. De magnifiques murs de verre et des fenêtres et des portes coulissantes bien conçues fusionnent les espaces intérieurs et extérieurs, tirant le meilleur parti des vues spectaculaires et offrant une intimité incomparable avec la nature. Le mobilier décontracté et les lignes épurées confèrent une esthétique moderne. Résultat : une simplicité élégante, imprégnée d'une sensibilité internationale qui tient ses occupants dans l'étreinte profonde de la nature.

L'efficience énergétique élevée et les environnements intérieurs de haute qualité, partie intégrante de l'approche de Zürcher en matière de conception évolutive et axée sur la performance, se traduisent par une économie d'énergie, d'eau et de ressources. Et comme 99 pour cent de l'électricité du Costa Rica provient actuellement de sources renouvelables, chaque résidence fonctionnera donc à l'énergie propre. Les toits verts et les matériaux locaux sont incorporés dans l'architecture avec une sensibilité locale.

Outre le service et les commodités Four Seasons, chaque résidence Prieta Bay confère aussi la qualité de membre du prestigieux club de la péninsule Papagayo, un club privé exclusif du Costa Rica offrant des installations (plage, golf, tennis) et d'activités sociales exceptionnelles, ainsi qu'un large éventail de programmes et d'activités de plein air réservés aux membres et à leur famille.

Pour en savoir plus sur les résidences privées Four Seasons, Prieta Bay, dans la péninsule Papagayo, consultez le site www.peninsulapapagayo.com, écrivez-nous à l'adresse prietabay@peninsulapapagayo.com, ou suivez nos actualités sur Facebook et Instagram.

À PROPOS DE GENCOM

Fondée en 1987 par Karim Alibhai, établie aux États-Unis, Gencom est une société d'investissement qui possède et exploite aujourd'hui des biens immobiliers de premier ordre dans le monde entier, notamment des hôtels de luxe, des centres de villégiature et des propriétés résidentielles. Parmi ses propriétés emblématiques figurent le Four Seasons Resort Costa Rica à Peninsula Papagayo, le Ritz-Carlton Key Biscayne, à Miami, en Floride, le Ritz-Carlton, le Bachelor Gulch au Colorado et le Rosewood Tucker's Point aux Bermudes. Gencom, dont le siège social est situé à Miami, est entièrement intégrée et dispose d'une expertise dans pratiquement tous les aspects du développement, de l'acquisition, du financement, de la gestion d'actifs et de la vente de propriétés hôtelières. Gencom a eu du succès dans le développement, l'achat et la cession d'actifs uniques et des portefeuilles d'hôtels, ainsi que dans la création, l'achat et la croissance d'investissements dans les plateformes hospitalières aux États-Unis, dans l'ensemble des Caraïbes et en Europe. Pour tout complément d'information sur Gencom rendez-vous sur http://www.gencomgrp.com.

À PROPOS DE FOUR SEASONS

Four Seasons Hotels and Resorts, fondé en 1960, est un groupe hôtelier qui s'attache à perfectionner l'expérience du voyage en offrant des innovations en continu et en adhérant aux normes d'accueil les plus élevées.?Présent dans les grands centres urbains et complexes touristiques de 44 pays, où il exploite aujourd'hui 106 hôtels et centres de villégiature et 38 propriétés résidentielles, et comptant plus de 50 projets en cours de planification ou de développement, Four Seasons se classe régulièrement parmi les meilleurs hôtels du monde et les marques les plus prestigieuses dans les sondages des lecteurs, les avis de voyageurs et les prix de l'industrie. Pour informations et réservations, rendez-vous sur fourseasons.com. Pour les dernières actualités, consultez le site press.fourseasons.com et suivez-nous sur Twitter au mot-clic @FourSeasonsPR.

