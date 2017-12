Chorus Aviation ajoutée à l'indice composé S&P/TSX







Offrir l'aviation régionale au monde entier

HALIFAX, le 11 déc. 2017 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) est ravie d'annoncer qu'elle sera ajoutée à l'indice composé S&P/TSX avant l'ouverture de la séance le 18 décembre 2017.

« Notre ajout à l'indice composé S&P/TSX témoigne de la réussite de notre stratégie de croissance et de diversification, a déclaré Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus. Nous sommes en voie de transformer notre organisation afin d'en faire un leader mondial dans le secteur des services d'aviation régionale. L'étape importante dont il est question aujourd'hui a le potentiel d'élargir notre base d'investisseurs, d'augmenter la liquidité de négociation et d'offrir une valeur ajoutée à nos actionnaires. »

L'indice composé S&P/TSX comprend les sociétés les plus importantes et les plus liquides inscrites à la Bourse de Toronto, selon la capitalisation boursière et le volume des échanges.

À propos de Chorus

Chorus, dont le siège social est établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a été constituée en société le 27 septembre 2010. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Chorus est propriétaire de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre et dynamique depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle dans le domaine des vols à contrat, de l'ingénierie, de la gestion des parcs aériens et des activités de maintenance, de réparation et de révision d'appareils. Depuis 2009, Chorus loue ses avions régionaux en vue de leur exploitation par Jazz sous la marque Air Canada Express. Elle a constitué récemment Chorus Aviation Capital Corp., entreprise destinée à devenir l'un des fournisseurs de contrats de location d'appareils régionaux et de services de soutien les plus importants du monde entier. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.ca

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « potentiel », « projette », « devrait » et « suppose » ou des termes ou expressions similaires, y compris des hypothèses. Cette information peut, entre autres, porter sur des observations concernant des stratégies, des attentes, des activités planifiées ou des mesures futures.

Cette information met en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans l'information prospective. Les résultats indiqués dans l'information prospective pourraient différer sensiblement des résultats réels pour un certain nombre de raisons, notamment celles décrites dans la notice annuelle de Chorus datée du 15 février 2017 et le rapport de gestion daté du 7 novembre 2017. Les énoncés contenant de l'information prospective et figurant dans le présent document représentent les attentes de Chorus en date du 11 décembre 2017 et pourraient changer après cette date. Chorus décline toutefois toute intention ou obligation d'actualiser ou de modifier cette information prospective à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Communiqué envoyé le 11 décembre 2017 à 08:00 et diffusé par :