NxStage célèbre plus de 5 000 patients d'hémodyalise à domicile bénéficiant d'une transplantation de rein







LAWRENCE, Massachusetts, le 11 décembre 2017 /PRNewswire/ -- NxStage Medical, Inc. (Nasdaq : NXTM), une grande entreprise de technologie médicale axée sur les soins néphrologiques avancés, célèbre le chiffre de plus de 5 000 patients ayant bénéficié d'une transplantation de rein après avoir effectué une hémodialyse à domicile plus fréquente avec NxStage? System OneTM.

« Plus je comprends comment les choses ont évolué pour le mieux, plus je suis étonnée », explique Maria Jimenez, une ancienne patiente NxStage. « Passer d'une hémodialyse dans un centre à une hémodialyse à domicile avec NxStage System One a changé ma vie. Peu de temps après avoir commencé une dialyse à domicile plus fréquente, j'ai constaté que je me sentais mieux et que j'avais plus d'énergie. Je suis très reconnaissante de tout ce que l'hémodialyse à domicile m'a donné, et je sais que des traitements plus fréquents m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. J'ai effectué une hémodialyse à domicile plus fréquente avec System One pendant quatre ans avant ma transplantation en octobre, et j'ai l'impression d'avoir eu une nouvelle chance dans la vie. Je suis fière de rejoindre 5 000 patients NxStage qui ont bénéficié d'une transplantation. Je dois beaucoup à NxStage ».

La transplantation de rein est souvent considérée comme l'étalon-or de la dialyse, mais les listes d'attente des candidats à la transplantation de rein s'allongent, et le temps d'attente moyen aux Etats-Unis est d'environ 3,6 années1. Les patients qui bénéficient d'une hémodialyse à domicile plus fréquente avec NxStage System One ont une incidence de 14 % plus élevée de bénéficier d'une transplantation de rein2. Une hémodialyse à domicile plus fréquente est associée à : un risque de décès de 13 % inférieur par rapport à l'hémodialyse en centre traditionnelle3, une réduction de 11 % de l'hypertrophie du ventricule gauche, ce qui réduit le stress sur le coeur4,5, et une amélioration de 87 % du temps de récupération après le traitement6.

« Notre espoir pour tous les patients du rein est que chacun d'eux bénéficient de la meilleure option thérapeutique correspondant à leurs besoins particuliers. Pour beaucoup, cela signifie une transplantation du rein », explique Jeff Burbank, fondateur et PDG de NxStage Medical, Inc. « C'est un moment de plus en plus gratifiant pour NxStage que de pouvoir célébrer avec plus de 5 000 de nos anciens patients et de savoir que pour beaucoup d'entre eux, une hémodialyse à domicile plus fréquente avec NxStage les a aidés sur le chemin de la transplantation. Ce sont des moments comme ceux-ci qui nous rappellent l'impact que nous avons sur la vie des patients. »

Le NxStage System One est le premier et seul système d'hémodialyse véritablement portable autorisé aux Etats-Unis pour l'hémodialyse à domicile pendant la journée, avec ou sans partenaire de soins, ou pendant la nuit pendant que dorment le patient et son partenaire de soins. Sa conception simple et axée sur le patient permet toute une série d'options thérapeutiques d'hémodialyse, y compris des traitements plus fréquents.

Pour de plus amples informations sur NxStage ou sur le System One, rendez-vous sur http://www.nxstage.com.

Le NxStage System One est un dispositif sous ordonnance et, comme tous les dispositifs médicaux, il comporte certains risques. Les risques liés aux traitements par hémodialyse, quel que soit l'environnement, incluent, sans s'y limiter, une hypertension artérielle, une surcharge liquidienne, une hypotension artérielle, des problèmes cardiaques et des complications d'accès vasculaire. Les dispositifs médicaux utilisés dans les thérapies par hémodialyse peuvent engendrer des risques supplémentaires, comme l'entrée d'air dans le flux sanguin et la perte de sang en raison de coagulation ou de débranchement accidentel des tubes à perfusion. Certains risques sont propres au domicile. Les traitements à domicile sont prodigués en l'absence de personnel médical et d'assistance technique sur site. Les patients et leurs partenaires doivent suivre une formation sur ce qu'il convient de faire et comment obtenir une assistance médicale ou technique en cas de besoin. Les patients doivent consulter leur médecin pour comprendre les risques et les responsabilités d'une hémodialyse à domicile et/ou plus fréquente avec le NxStage System One. En outre, tous les patients ne constateront peut-être pas les avantages signalés d'une hémodialyse à domicile et/ou plus fréquente.

A propos de the NxStage System One

Le NxStage System One est le premier et seul système d'hémodialyse vraiment portable autorisé expressément par la FDA pour l'hémodialyse à domicile et l'hémodialyse nocturne à domicile. Sa simplicité et sa taille révolutionnaire (à peine plus d'un pied de hauteur, soit trente centimètres) permettent aux patients d'en faire usage aisément à domicile et de voyager librement avec leur traitement. Lorsqu'ils les allient au système de préparation de dialyse NxStage PureFlowtm SL, les patients peuvent encore se simplifier la vie en utilisant de l'eau du robinet pour préparer le liquide de dialyse sur place, à la demande. Contrairement aux systèmes conventionnels d'hémodialyse, le System One ne demande aucune infrastructure spéciale pour fonctionner. Sous les conseils de leur médecin, les patients peuvent utiliser le NxStage System One, avec leurs partenaires formés, en fixant les séances de traitement selon leur convenance, que ce soit pendant leur sommeil - à domicile ou en vacances - et à une fréquence médicalement adaptée. De plus, la plateforme Nx2me Connected Health® de NxStage recueille des informations importantes sur NxStage System One et sur les patients afin de permettre une visualisation, une surveillance et des rapports flexibles pouvant améliorer la gestion ainsi que la rétention des patients et simplifier les soins dans un site alternatif. Le System One est également utilisé pour fournir une gamme d'options thérapeutiques flexibles dans des cadres de soins plus traditionnels tels que les hôpitaux et les centres de dialyse. Sa sécurité et ses performances ont été démontrées par l'expérience avec plus de 14 millions de traitements administrés à plus de 30 000 patients dans le monde entier. www.nxstage.com.

A propos de NxStage Medical

NxStage Medical, Inc. (Nasdaq : NXTM) est une société de dispositifs médicaux de premier plan qui a son siège à Lawrence dans le Massachusetts aux États-Unis. Elle développe, fabrique et commercialise des produits innovateurs pour le traitement de l'insuffisance rénale en phase terminale (IRT) et de l'insuffisance rénale aiguë. NxStage a également mis en place un petit nombre de cliniques de dialyse spécialisées dans le développement de modèles de prestation de soins novateurs aux patients atteints d'IRT. Pour en savoir plus sur NxStage ainsi que ses produits et services, veuillez consulter les sites www.nxstage.com et www.nxstagekidneycare.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Tous les énoncés que contient le présent communiqué, qui ne sont pas clairement historiques par nature, sont des énoncés prospectifs signalés généralement par des mots tels que « anticiper », « croire », « s'attendre à », « estimer », « planifier » et autres expressions similaires. Les résultats concrets peuvent s'écarter sensiblement de ceux annoncés par ces énoncés prospectifs en raison de plusieurs facteurs importants, comme ceux visés par les documents que NxStage dépose auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris son rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 septembre 2017. NxStage n'a aucune obligation (et décline expressément une telle obligation) d'actualiser ou de modifier ses énoncés prospectifs, qu'il s'agisse de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.

