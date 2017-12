D'une charge à un service à valeur ajoutée - le secret du Wi-Fi commercial gratuit chez UniEuro, le principal distributeur italien







SHENZHEN, Chine, 11 décembre 2017 /PRNewswire/ -- UniEuro est l'une des trois plus grandes enseignes italiennes d'appareils électroménagers et de produits numériques. Depuis 1967, elle s'est convertie en célèbre chaîne de distribution européenne d'appareils électroménagers, suivant le principe commercial « d'excellence et de réalisation ». Les consommateurs sont frappés par la qualité de ses produits, l'abondance de l'offre et le professionnalisme de son service.

Avec l'évolution de l'Internet mobile et des téléphones intelligents, on s'attend aujourd'hui à avoir accès à l'Internet partout et à tout moment. Selon Mobidia, les réseaux Wi-Fi assurent environ 70 % du trafic de données mondial sur les téléphones intelligents. La part atteint 80 %, voire plus, en contexte fermé. Le service Wi-Fi gratuit est indispensable presque partout. Par conséquent, un plus grand nombre de centres commerciaux et de supermarchés espèrent attirer les clients et améliorer la satisfaction à l'égard des services fournis en offrant un service Wi-Fi gratuit. Or, le service Wi-Fi gratuit dans les centres commerciaux et les supermarchés est confronté aux problèmes suivants :

Planification non professionnelle du réseau : des outils de simulation non disponibles, ou seulement en 2D, ce qui n'évite pas l'interférence entre les points d'accès (PA) sur un même étage et les étages attenants. Il existe de nombreux trous de couverture Wi-Fi, de sorte que l'accès Wi-Fi n'atteint pas la capacité d'accès simultané et le taux d'accès tel qu'imaginé. Les stations (STA) des clients ne parviennent pas toujours à obtenir les adresses IP et sont fréquemment déconnectées pendant l'itinérance, ce qui nuit fort au ressenti du client. Une planification non professionnelle ou inadéquate du réseau peut également entraîner une mauvaise zone STA.

Pas de retour sur investissement : les solutions Wi-Fi dans le secteur d'activités offrent généralement l'accès Internet et une simple annonce publicitaire sur le portail, avec un faible retour sur investissement.

Étant l'un des trois principaux centres commerciaux et supermarchés d'Italie, UniEuro s'attache à offrir à ses clients un service Wi-Fi gratuit stable et de grande qualité. UniEuro a donc besoin d'une solution Wi-Fi qui atteigne 100 % de couverture, éliminant l'interférence du signal entre les PA sur un même étage et les étages attenants. Les clients peuvent facilement accéder au réseau Wi-Fi pour profiter d'un service Internet à haut débit, même dans des contextes où la densité de population est forte. En outre, UniEuro doit tirer parti du réseau Wi-Fi pour ses propres besoins. D'adéquates zones STA, des modèles de dispositifs et d'autres informations recueillies sur le réseau Wi-Fi sont intégrés à une plateforme d'analyse du détaillant, tierce et professionnelle, pour l'archivage et l'analyse des clients. En s'appuyant sur les résultats de l'analyse, UniEuro peut suivre l'efficacité des stratégies marketing et des publicités. Le réseau Wi-Fi devient un outil marketing intégré en ligne et sur place, ainsi qu'une plateforme ouverte, pouvant être intégrés à des plateformes d'analyse du détaillant, tierces et professionnelles.

La solution Wi-Fi commerciale de Huawei pour les centres commerciaux et les supermarchés a été choisie comme fournisseur de réseau Wi-Fi par UniEuro après des recherches approfondies. Huawei a gagné la confiance d'UniEuro pour ses PA haute performance, son outil professionnel de planification de réseau automatisé, son moteur d'emplacement eSight et son architecture ouverte.

L'AP5030DN haute performance pour les endroits fermés de Huawei prend en charge la fonctionnalité HD Boost, qui permet aux clients d'accéder facilement au réseau Wi-Fi dans les zones à forte densité de population des centres commerciaux et des supermarchés.

L'outil professionnel de planification réseau en 3D de Huawei permet d'éviter les trous de couverture et les interférences du signal entre les PA sur un même étage et les étages attenants. Cela optimise de façon notable l'effet de la connexion dans les centres commerciaux et les supermarchés et constitue une base solide pour des zones STA adéquates.

La solution de Huawei permet de personnaliser aisément la publicité et de se connecter sur des pages de portail personnalisables pour optimiser la valeur des publicités.

La solution unique d'emplacement sans fil eSight PAIRS de Huawei choisit une zone STA adéquate pour le client. Les informations d'emplacement sont transférées vers une plateforme d'analyse du détaillant, tierce et professionnelle, par le biais d'interfaces de programmation applicatives (API). La plateforme crée des archives d'informations sur les zones des clients, ce qui permet à UniEuro de connaître leurs préférences et de procéder à la collecte et à l'analyse des mégadonnées. En s'appuyant sur l'effet de la publicité promotionnelle en ligne et sur place, UniEuro peut mettre en place des actions de marketing plus efficaces, ce qui améliore considérablement le retour sur investissement des publicités.

La solution Wi-Fi commerciale de Huawei pour les centres commerciaux et les supermarchés améliore l'efficacité de la diffusion publicitaire et la qualité du marketing. Le service Wi-Fi gratuit devient un outil marketing avec un retour sur investissement élevé, passant de charge à service à valeur ajoutée pour UniEuro.

