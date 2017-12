Interac prédit que le 22 décembre sera la journée de magasinage la plus achalandée de l'année







77% des Canadiens prévoient dépenser leur propre argent plutôt que de s'endetter pendant les Fêtes

TORONTO, le 11 déc. 2017 /CNW/ - Les consommateurs s'empressant d'acheter leurs cadeaux de dernière minute pour les Fêtes, le 22 décembre, soit le dernier vendredi avant la veille de Noël, devrait être la journée la plus achalandée de l'année, selon les données publiées aujourd'hui par l'Association Interac et Acxsys Corporation.

Selon les données des points de vente Interac, les Canadiens ont effectué plus de 24 millions de transactions et dépensé plus de 1,2 milliard de dollars le vendredi 23 décembre 2016. Ce qui en a fait la journée la plus achalandée de la dernière année, l'emportant sur la journée record de l'année précédente, le 23 décembre 2015, et ce, de 19 % de plus pour ce qui est du total des dépenses*.

Selon les prévisions publiées par Interac, vendredi le 22 décembre est en voie d'être le jour de magasinage le plus achalandé de 2017, avec 25 millions transactions par débit projetées pour ce-jour-là*.

Pour éviter les longues files d'attente à la caisse pendant le magasinage des Fêtes, les consommateurs choisissent sans hésiter de payer par débit sans contact pendant cette période de l'année. Selon un sondage* commandé par Interac, 68 % des Canadiens ont indiqué que, pendant le magasinage des Fêtes, ce sont les magasins et centres commerciaux bondés qui leur déplaisent le plus, suivis des files d'attente à la caisse (61 %).

« Nous avons constaté que les Canadiens ont adopté de façon fulgurante notre produit débit sans contact, Flash Interac, puisque les consommateurs ont utilisé Flash plus de 1,5 milliard de fois cette année, soit 80% de plus que l'an dernier. Il est évident que les consommateurs et les entreprises profitent de la commodité et de la vitesse de Flash Interac pour accélérer leur passage à la caisse », a souligné Martin Ho, Chef, Gestion des produits, à Interac. « Alors que les Fêtes approchent, les consommateurs Canadiens gardent le contrôle de leurs achats des Fêtes parce qu'ils dépensent l'argent qui se trouvent dans leur compte grâce à Débit Interac et Flash Interac. »

Les consommateurs ont également la possibilité d'utiliser Débit InteracMD à partir de leur application préférée de portefeuille de paiement mobile compatible avec Flash InteracMD. Les paiements numériques sont acceptés partout où le service Flash Interac est accepté, auprès de centaines de milliers de commerçants partout au Canada.

Si votre carte de débit est perdue ou volée durant la période des Fêtes, vous êtes protégé par la Politique zéro responsabilité Interac, ce qui signifie que vous n'êtes pas responsable des pertes résultant de circonstances hors de votre contrôle lors de l'utilisation de Débit InteracMD ou Flash InteracMD. De plus, lorsque vous utilisez Flash Interac, des limites d'achat sont établies et on vous demandera d'insérer votre carte et d'entrer votre code NIP lorsque la limite est atteinte.

Un autre moyen facile de suivre l'état de vos achats des Fêtes est de régler rapidement et facilement les achats en groupe pour les cadeaux et les événements. La nouvelle fonction Demander des fonds de Virement InteracMD permet aux clients des institutions financières participantes d'envoyer une demande de fonds directement à partir de leur application bancaire en ligne ou mobile et que ces fonds soient déposés directement dans leur compte lorsque la demande est acceptée.

Faits intéressants au sujet des achats du temps des Fêtes

40 % des Canadiens affirment que se sentir limités sur le plan financier est l'un des aspects qui leur déplaît le plus au sujet des Fêtes.

Les milléniaux sont plus susceptibles de s'endetter, 34 % d'entre eux affirment qu'ils s'attendent à « être dans le rouge. »

Les Canadiens aiment les listes! Quarante-trois pour cent disent qu'ils budgètent pour les Fêtes en faisant une liste de courses et qu'il s'y tiennent!

Les Canadiens dépensent intelligemment. Près des deux tiers des Canadiens (61 %) prévoient maintenir leurs achats des Fêtes à 500 $ ou moins durant la période des Fêtes.

Sans surprise, nous dépensons surtout pour nos enfants! 43 % des Canadiens disent qu'ils dépenseront surtout pour leurs enfants, suivis par leur partenaire/conjoint (31 %) et leurs parents (12 %) pendant les Fêtes.

Les Canadiens dépensent presque autant pour leurs animaux de compagnie (3 %) durant les Fêtes que pour leur meilleur ami « humain » (4 %).

